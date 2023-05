Volontariato in Onda, l’accoglienza in primo piano al Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza – AUDIO

A Volontariato in Onda, ospite Nia Prati del Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza. Il programma quindicinale è realizzato da Radio Sound e Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Il Centro nasce a Piacenza nel 1982 da un gruppo di amici. In particolare da una spinta di movimento Cattolico – Cristiano. Gestiamo lo Sportello di ascolto, per accogliere la persona, con la propria storia e i propri bisogni. Quindi dalla ricerca di cibo, vestiti, lavoro e di tutto quello che hanno bisogno. Poi nel 2010 con la grave crisi finanziaria abbiamo deciso di orientarci sull’orientamento lavoro.

Com’è il rapporto con chi chiede aiuto?

Cerchiamo di accompagnare le persone nel trovare una nuova occupazione. Noi abbiamo tre sportelli, uno a Montale, uno alla Caritas e uno all’Emporio Solidale. Ho usato il termine “accompagnare” perché nasce proprio un’amicizia con chi chiede aiuto. Le persone vengono da noi in un momento delicato della loro vita. Come prima cosa cerchiamo di fare un Curriculum aggiornato e poi cerchiamo assieme a loro nuove opportunità lavorative.

Come avviene?

Attraverso il passaparola oppure dai siti internet. Inoltre abbiamo instaurato delle relazioni con le agenzie interinali o direttamente con le aziende per segnalare le persone. Il tutto gratuitamente.

Il momento è molto duro soprattutto per gli over 50?

Sì. Noi vediamo soprattutto stranieri, ma anche italiani con poca speranza per il futuro. Ci sono persone ad esempio che hanno lavorato nella logistica per tanti anni e oltre questo lavoro non hanno altre esperienze. Quindi oltre alla ricerca di lavoro cerchiamo di orientali rispetto a dei corsi di formazione o di italiano. Comunque il nostro scopo principale è fare in modo che chi viene da noi possa ritrovare la voglia di mettersi in gioco.

Il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza

E’ un’associazione di volontariato senza fini di lucro attiva nell’aiuto e nell’accompagnamento delle persone disoccupate nella ricerca del lavoro. Una condizione fondamentale per lo sviluppo della personalità umana.

Il CdS, impegnato a sostenere la persona e la famiglia nella risposta ai bisogni sociali legati alla ricerca di occupazione, persegue le seguenti finalità:

essere strumento di presenza sociale, culturale e ricreativa per la realizzazione di una autentica solidarietà tra gli uomini.

contrastare la disoccupazione e il disagio sociale perseguendo un miglioramento delle condizioni di vita delle persone e proponendo una modalità pienamente umana di affrontare le circostanze della vita.

promuovere attività educative e di prevenzione del disagio sociale in collaborazione con realtà pubbliche e private presenti sul territorio.

Informazioni sul Centro

cdspiacenza@gmail.com

info@cdspiacenza.it