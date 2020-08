I Fiorenzuola Bees sono pronti ad intraprendere la loro prima storica cavalcata in serie B. Il Ds Luca Merli, parlando con i microfoni di RadioSound, ha espresso tutta la carica in vista della prossima stagione cestistica

Ci sarà una nuova squadra piacentina ai nastri di partenza della prossima serie B di basket: si tratta dei Fiorenzuola Bees, formazione giallonera allenata da coach Gianluigi Galetti.

I valdardesi, alla prima storica partecipazione, hanno grande voglia di mettersi in mostra in un campionato molto lungo ed impegnativo, che quest’anno presenterà anche un’antipasto – sotto forma di Super Coppa – nel mese di ottobre.

Essere finalmente in serie B è un mix di emozione e preoccupazione. Siamo partiti qualche anno fa con tanta umiltà, e trovarsi oggi nel terzo campionato italiano è una bella sensazione.

L’obiettivo è fare bella figura e mantenere la categoria. Negli anni passati eravamo abituati a vincere quasi tutti le partite, ottenendo grandi risultati, mentre quest’anno dovremo abituarci a qualche sconfitta in più. Inoltre, avremo sicuramente qualche difficoltà logistica perché organizzare trasferte siciliane, per noi “piccoli“, non è cosa da poco.