Domenica per il Fiorenzuola gara interna con il Rimini, poi lo stop per i recuperi (i piacentini non ne hanno) e si ripartirà il 9 maggio.

La Serie D allunga il campionato per cercare di recuperare il consistente numero di partite rinviate. Stop del campionato di due settimane per permettere alle diverse squadre di mettersi “in pari” e arrivare al rush finale senza recuperi.

Lo stop dei turni del campionato, quindi, comporta lo slittamento in avanti di due giornate con il Girone D del Fiorenzuola che si concluderà quindi domenica 13 giugno. Dal 9 maggio il fischio d’inizio è fissato alle ore 16, ed è stato inserito un turno infrasettimanale per mercoledì 19 maggio.

Il nuovo percorso del Fiorenzuola

Vs = partita in casa

@ = trasferta

Domenica 18 aprile

Fiorenzuola-Rimini

Domenica 9 maggio

@ Correggese

Domenica 16 maggio

Vs Progresso

Mercoledì 19 maggio

@ Real Querceta

Domenica 23 maggio

Vs Ghivizzano

Domenica 30 maggio

@ Lentigione

Domenica 6 giugno

Fiorenzuola-Mezzolara

Domenica 13 giugno

Sasso Marconi-Fiorenzuola.