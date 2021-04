VO2 Team Pink al completo per la gara gara femminile Open di Corridonia

Domenica trasferta marchigiana per le formazioni Donne Elite e Donne Juniores. Per le Esordienti e le Allieve del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, appuntamento con il Criterium della Liberazione a Crema

Trasferta marchigiana per il VO2 Team Pink, di scena domenica a Corridonia (Macerata) nel Gran premio cittadino. Gara Open per Donne Elite e Donne Juniores dove il sodalizio piacentino sarà presente al completo. Il via è previsto alle 10 dai giardini pubblici, con un giro di circa 17 chilometri da ripetere 4 volte e che si snoda tra Passo del Bidollo, Sforzacosta, Piediripa e la zona industriale di Corridonia. Infine, nuovo transito in paese per il Gran premio della montagna, il passaggio in località Pianerossi e infine l’arrivo in salita ai giardini pubblici di Corridonia dopo circa 85 chilometri e mezzo.

Nelle Marche il VO2 Team Pink schiererà le Elite. Aurora Mantovani, Cristina Tonetti, Elisa Tonelli e Alice Capasso. E le Junior Francesca Barale, Silvia Bortolotti, Elisa Incerti, Martina Sanfilippo, Carlotta Cipressi, Chiara Sacchi e Sara Berti.

Criterium della Liberazione

Nel pomeriggio di domani (domenica), le formazioni Donne Esordienti e Donne Allieve targate Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink saranno di scena a Crema nel Criterium della Liberazione, ospitato dal circuito nell’area ex Olivetti. Ad aprire le danze alle 14,30 saranno le Esordienti, chiamate a percorrere 9 giri del circuito di 2 chilometri e 600 metri per un totale di 23 chilometri e 400 metri. Alle 15,30, invece, toccherà alle Allieve, con 16 giri dello stesso tracciato per complessivi 41 chilometri 600 metri.

Tredici le “panterine” presenti. Le Esordienti Michela Zucca, Paola Zucca, Sarah Sandei, Giulia Casubolo, Asia Baistrocchi. E le Allieve Vittoria Grassi, Linda Ferrari, Irma Siri, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Martina Campitiello, Arianna Giordani, Marta Festa.