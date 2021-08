Fiorenzuola, il centrocampo trova un nuovo giocatore: Riccardo Palmieri

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Riccardo Palmieri in vista della stagione 2021/2022.

Centrocampista classe 1995 nato a Lodi e cresciuto nel Settore Giovanile dell’Internazionale F.C. prima dell’esperienza con la Primavera del Modena, Palmieri vanta un curriculum da 110 presenze totali in Serie D divise tra le maglie di Fanfulla, Fidenza, Desenzano Calvina, Olginatese e Foligno.

Con il Fanfulla in 82 presenze ha realizzato anche 10 reti e 5 assist, confermandosi un giocatore con una spiccata dote negli inserimenti.

Palmieri è a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff per il ritiro in vista della Serie C 2021/2022.

A lui il benvenuto in U.S. Fiorenzuola!