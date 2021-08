La Canottieri Ongina riparte dal suo capitano: confermato Beppe De Biasi

Centrale classe 1992, sarà alla sua nona stagione in maglia Canottieri Ongina dopo aver sfiorato nei mesi scorsi l’A3

Una prima pietra di spessore in campo per una nuova stimolante avventura in categoria. Dopo aver ufficializzato i ritorni del direttore sportivo Donato De Pascali e del tecnico Gabriele Bruni, la Canottieri Ongina annuncia la conferma del capitano e centrale Beppe De Biasi, classe 1992 e al suo nono anno in giallonero. Piacentino come la squadra, nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione in A3 cedendo nella quarta e ultima fase play off a Garlasco.