Fiorenzuola, il cuore non basta! La Carrarese passa 2-0 con Energe e Bernardotto 

Senza Currarino e Morello, oltre alla squalifica di Mister Tabbiani, i rossoneri si presentano alla sfida con ben 7 under in campo. Ecco il racconto di Carrarese-Fiorenzuola.

La cronaca di Carrarese-Fiorenzuola

Recupera un pallone sanguinoso sulla trequarti offensiva la Carrarese al 7’, con Energe ad impegnare dal limite Battaiola alla respinta con i pugni.

Al 12’ Cicconi disegna un grande cross in corsa con il destro, trovando il colpo di testa vincente all’angolino da parte di Energe. 1-0.

Prova al 24’ il Fiorenzuola a strappare sull’iniziativa sulla sinistra di Sartore, con Sereni che sul cross viene anticipato in angolo in extremis. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti.

Secondo tempo

Proteste vive del Fiorenzuola al 50’’. Su un disimpegno errato di testa di Pelagatti verso il proprio portiere, Giani si avventa sul pallone in area di rigore andando a contrasto con Breza. Per l’arbitro si può giocare.

Della Latta di controbalzo al 53’ prova la staffilata dai 25 metri, con la palla che finisce un metro alta sopra la traversa. Al 60’ Dimarco batte un ottimo corner ad uscire, trovando il colpo di testa di Giani che esce di un soffio a lato.

Ancora Sartore dalla sinistra al 66’ trova con un bel cross a rientrare il colpo di testa del neo entrato Stronati, con Breza che mette in angolo in tuffo. Al 75’ Piccinini perde palla in impostazione dal basso, con Schiavi che non ci pensa due volte e scarica un destro dai 20 metri diretto all’angolino che Battaiola tocca quanto basta in calcio d’angolo.

Le squadre trovano occasioni per parte, con il Fiorenzuola molto vivo e la Carrarese pericolosa in ripartenza. All’88’ filtrante di Dimarco per Mastroianni che sponda per Sereni. In area di rigore, l’esterno rossonero subisce il contatto del difensore locale e va a terra, ma il direttore di gara opta addirittura per il cartellino giallo per simulazione.

Al 90’ altro pallone messo in mezzo da parte di Mastroianni, con il colpo di testa di Piccinini che trova una grande risposta di Breza in angolo.

Con un Fiorenzuola alla ricerca del pareggio in modo volenteroso, la Carrarese raddoppia con il contropiede tutto campo al 94’ di Bernardotto, che dal limite dell’area fa 2-0 per i padroni di casa e condanna i rossoneri alla sconfitta.

Tabellino Carrarese-Fiorenzuola

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelegatti, Marino, Imperiale; Cicconi, Bozhanaj (61′ Palmieri), Schiavi, Della Latta (90’ Cerretelli), Coccia (73′ Grassini); Energe (90’ Bernardotto), Giannetti (61′ Capello). All. Dal Canto

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro (65′ Stronati), Bondioli, Quaini, Dimarco; Fiorini, Piccinini, Di Gesù (83′ Destiny); Sereni, Giani (73′ Mastroianni), Sartore. All. Tabbiani

GOL: 12′ Energe (C), 94’ Bernardotto (C)