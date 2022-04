Fiorenzuola-Juventus U23 1-0, decide Stronati. I rossoneri vedono la salvezza

Dopo le due vittorie consecutive contro Piacenza e Legnago, il Fiorenzuola infila il tris e regola per 1-0 la Juventus Under 23 davanti al pubblico del “Comunale”. A decidere è un gol di Stronati al 62esimo, ma è tutta la squadra ad offrire una prestazione molto importante. Con questo risultato, i ragazzi di Tabbiani volano a +6 sulla zona playout (occupata dal Trento) e si prendono di forza il decimo posto (l’ultimo utile per i playoff). La salvezza, a tre giornata dalla fine, è ormai solo una formalità.

La cronaca del match

FINE – Triplice fischio al Comunale di Fiorenzuola! I rossoneri di Tabbiani infilano la terza vittoria consecutiva e salgono a +6 sulla zona playout. La salvezza è cosa fatta

90+3′ Altra punizione dal limite dell’area per la Juve: calcia Brighenti, respinge Battaiola

90′ Sei minuti di recupero

87′ Punizione dal limite di Soule: respinge la barriera

90+3′ Altra punizione dal limite dell’area per la Juve: calcia Brighenti, respinge Battaiola

90′ Sei minuti di recupero

87′ Punizione dal limite di Soule: respinge la barriera

86′ Li finisce anche il Fiorenzuola: dentro Danovaro per Potop

85′ La Juve finisce i cambi: dentro Anzolin e Leone

84′ Ammonito anche Bruschi per fallo su Barbieri

82′ Meno di 10 minuti al termine: il Fiorenzuola deve resistere

79′ Dentro Fiorini e Bruschi per Stronati e Sartore

84′ Ammonito anche Bruschi per fallo su Barbieri

82′ Meno di 10 minuti al termine: il Fiorenzuola deve resistere

79′ Dentro Fiorini e Bruschi per Stronati e Sartore

76′ Ammonito Ferri in casa rossonera

75′ Zuelli ci prova da fuori area: palla alta sopra la traversa

71′ Dentro Oneto per Nelli e anche Giani per Mamona

71′ Ammonito anche Potop: è il secondo in casa Fiorenzuola

69′ Soule pesca Brighenti in area di rigore, ma l’arbitro ferma il gioco per posizione di offside

62′ GOOOOOOOOOOOOL! STRONATI! 1-0 FIORENZUOLA! Cross basso di Sartore dalla sinistra, Riccio rinvia male, Stronati si trova nel posto giusto e da terra infila Israel con il mancino. Vantaggio meritato

60′ Ammonito Barrenechea per fallo ai danni di Stronati

58′ Triplo cambio in casa Juve: fuori Compagnon, Iocolano e Da Graca, dentro Brighenti, Sekulov e Sersanti

54′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo nato dalla parata di Israel, colpo di testa di Ferri che finisce alto sopra la traversa

53′ MIRACOLO DI ISRAEL! Il portiere della JuveU23 vola e toglie dall’incrocio dei pali la conclusione di Nelli. Fiorenzuola che ci crede

51′ Fuga di Sartore sul lato sinistro, palla regolare al centro per Piccinini, mancino di prima intenzione ma la conclusione viene rimpallata dalla difesa juventina

46′ Via, secondo tempo. Nessun cambio

Primo tempo

45′ Termina 0-0 il primo tempo al “Comunale”

42′ Invenzione di Sartore sul lato sinistro del campo, ma il suo tiro non rientra a sufficienza

36′ Ammonito Nelli per un fallo su Zuelli

35′ Missile di Compagnon dal limite dell’area: palla alta di poco

30′ Adesso ritmi decisamente più lenti

22′ Superata la boa di metà primo tempo: rossoneri con il pallino sempre in mano, Juve U23 un po’ in difficoltà

19′ Sartore prova il destro a fil di palo da fuori area: Israel para senza problemi

12′ Fallo in attacco di Mastroianni dopo il cross di Mamona

10′ C’è solo una squadra in campo finora: il Fiorenzuola di Luca Tabbiani

6′ Due punizioni dalla trequarti che non sortiscono effetti, ma il Fiorenzuola ha iniziato con il piglio giusto

3′ Partenza lanciata dei rossoneri, che vanno ad un soffio dal vantaggio con un tap-in di Piccinini alto di pochissimo

1′ Si parte al Comunale di Fiorenzuola. Primo pallone per i rossoneri

Il tabellino

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop (86′ Danovaro), Ferri, Cavalli, Guglieri; Piccinini, Nelli (71′ Oneto), Stronati (79′ Fiorini); Mamona (71′ Giani), Mastroianni, Sartore (79′ Bruschi). All. Tabbiani

Juventus U23 (4-3-1-2): Israel; Riccio, Poli, Barbieri, Verduci (85′ Anzolin); Barrenechea, Compagnon (58′ Sersanti), Zuelli (86′ Leone); Soule; Iocolano (58′ Brighenti), Da Graca (58′ Sekulov). All. Zauli

Arbitro: Galipò

Gol: 62′ Stronati

Ammoniti: Nelli, Barrenechea, Potop, Battaiola Ferri, Bruschi, Brighenti