Fiorenzuola, omaggio a Norma Cossetto: “Una rosa per non dimenticare”

Si è svolta oggi a Fiorenzuola d’Arda la commemorazione di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana uccisa nel 1943 e insignita della Medaglia d’oro al merito civile alla memoria.

L’iniziativa, nell’ambito della manifestazione nazionale “Una Rosa per Norma Cossetto”, promossa dal Comitato 10 Febbraio, ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini intervenuti per rendere omaggio alla giovane martire istriana e ricordare tutte le vittime della tragedia delle foibe.

“Ricordare Norma Cossetto significa mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose della nostra storia e trasmettere alle nuove generazioni il valore del ricordo, affinché simili tragedie non vengano mai dimenticate” afferma Manuel Radaelli, promotore dell’iniziativa sul territorio

“Come Comitato “Norma Cossetto”, ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda per la presenza e tutti coloro che hanno partecipato a questo significativo momento di raccoglimento. Non mancheremo sicuramente il prossimo anno di essere presenti.”

Presente anche Lorenzo Lagori, segretario cittadino di FdI: “A oltre ottant’anni da quella tragedia, siamo ancora costretti a confrontarci con fenomeni di negazionismo, riduzionismo e giustificazionismo delle foibe. Per decenni, sulla tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata è calata una coltre di silenzio, alimentata dalle convenienze politiche e dalle reticenze ideologiche. E ancora oggi sopravvivono ridotte di negazionismo militante, insieme a chi, con maggiore sottigliezza, non nega apertamente le atrocità, ma si affanna a ridimensionarle, relativizzarle, giustificarle.”