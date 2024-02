First Lego League, laboratori e VIP Ticket a Borgonovo Val Tidone

First Lego League Challenge, Il 23, 24 e 25 febbraio sbarca all’Istituto Volta di Borgonovo Val Tidone per la qualificazione regionale Piacenza. 38 le squadre che si sfideranno sul tema della stagione 2023-24: “First in Show: Masterpiece”. L’Associazione Artù, in qualità di partner regionale, organizza laboratori di 20 minuti per scoprire FIRST®, avvicinarsi a robotica e mondo STEM. I laboratori sono rivolti a ragazzi, studenti e chiunque sia interessato ai temi.

First Lego League laboratorio Masterpiece: con i tuoi 100 grammi di Lego

In soli 20 minuti potrai costruire il tuo modello,un capolavoro in movimento che assemblato sulla nostra base diventerà dinamico. La foto del tuo lavoro, scattata sulla nostra base motorizzata e con lo sfondo scratch che riterrai più indicato, sarà esposta nella nostra galleria multimediale per aggiudicarsi l’ambito premio finale. Al termine del laboratorio potrai portarti a casa i tuoi 100 grammi di mattoncini che costituiscono il tuo “Masterpiece”.

First Lego League il laboratorio: fai una missione sul campo FLL ufficiale con il tuo EV3 o WE DO

Scegli un robottino ed impara a farlo muovere autonomamente in campo alla ricerca di punti. A fine laboratorio avrai 2 minuti per accumulare il maggior numero di punti ed essere inserito nella nostra classifica speciale. Impara con noi i trucchi per muoverti agevolmente su un campo FLL.

First Lego League laboratorio Fino alle nuvole: Una sfida di altezza, stabilità e robustezza

Giovani ingegneri la sfida è lanciata, avete 15 minuti per costruire la torre più alta possibile con il kit di mattoncini messi a vostra disposizione. Attenzione dovrà stare in piedi da sola e permettere ai giudici di misurarne l’altezza, operazione che sarà immortalata in una foto, che sarà esposta nella nostra galleria multimediale per aggiudicarsi l’ambito premio finale.

Speciale V.i.p. ticket

È inoltre previsto uno speciale ticket V.I.P. (Very Interested People) per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle attività svolte dai partecipanti ai contest. Prenotandolo i visitatori saranno accolti all’arrivo da un volontario che li accompagnerà e aiuterà a comprendere le diverse componenti delle sfide proposte ai team spiegando inoltre le diverse modalità con le quali è possibile partecipare come singoli o come aziende alla crescita di questo progetto nel nostro territorio e a livello nazionale. Per prenotare i V.I.P. Ticket inviare una mail a info@artuonlus.org.

Informazioni

Per iscriversi ai laboratori, che hanno un costo di 1 gettone (€ 5,00) occorre inviare una mail a info@artuonlus.org.