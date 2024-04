L’imprenditore piacentino Florin Lisaru candidato in Europa col “Partito dei Patrioti”, Fossati e Scafuto (Pd) a Bucarest per sostenerlo

Sabato 30 marzo si è tenuta a Bucarest, presso la sede del Parlamento Rumeno, la presentazione dei candidati alle Elezioni Europee e Municipali del “Partito dei Patrioti”, una neonata formazione politica romena che annovera fra le sue fila diverse personalità di vari settori della società unite dalla voglia di cambiamento.

Fra i protagonisti della kermesse Florin Lisaru, imprenditore nel settore dei trasporti, da diversi anni residente a Piacenza, attivo nella comunità romena e presidente del Partito dei Patrioti in Italia. Lisaru dal palco ha lanciato la sua candidatura alle prossime Elezioni Europee. Davanti alla platea di 400 delegati riuniti in quello che è il secondo edificio più grande del mondo dopo il Pentagono (ma di fatto il più “pesante”, con una superficie di 350.000 metri quadrati) hanno partecipato come invitati anche due consiglieri comunali del Partito Democratico piacentino.

Salvatore Scafuto e Andrea Fossati, durante i loro interventi, hanno manifestato “sostegno e apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo l’amico Florin Lisaru, dimostrando un impegno incrollabile per promuovere i valori di unità, collaborazione e progresso che sono fondamentali per un’Europa moderna”.

Una comunità, quella romena, che ha Piacenza detiene il primo posto per numero di cittadini stranieri residenti, rappresentando il 16,8% di quelli presenti sul nostro territorio.

“È una comunità – spiegano Scafuto e Fossati – radicata nel tessuto locale e desiderosa di impegnarsi sempre di più in città, con la quale il confronto rimane costante”.

A testimonianza di ciò gli ortodossi hanno ricevuto in concessione gratuita dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio la Chiesa di San Sepolcro ed hanno acquistato a gennaio di quest’anno la canonica della stessa.