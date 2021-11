Incontriamoci, prossimo appuntamento il 16 novembre con la Fondazione Pia Pozzoli

Nuovo appuntamento con il ciclo Incontriamoci. Come si era gia prospettato, nelle medesime giornate ad incontri in presenza nella mattinata nell’auditorium del Centro II Samaritano presso Caritas in via Giordani 14, si aggiungono incontri da remoto nel tardo pomeriggio su Skype. Negli incontri della mattina ci si propone anche di creare momenti informativi sull’uso e sulla pratica della piattaforma online che verra usata al fine di permettere ad un sempre maggior numero di persone di parteciparvi.

Nel ritrovarci ci si propone di lasciare ampio spazio di riflessione e di confronto sulle sopravvenute necessità ed esperienze che stanno emergendo in questo delicato e complicato periodo di Covid e di continuare nelle tematiche gia affrontate nei precedenti incontri.

Il prossimo appuntamento si terrà martedì 16 novembre, dalle 10 alle 11 e 30 in presenza, e al pomeriggio via Skype dalle 17 alle 18 e 30. L’ultimo incontro del 2021 è in programma invece per il 14 dicembre, con le stesse modalità e orari….