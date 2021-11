Serie B1, la Conad Alsenese non trova continuità: festeggia la Tirabassi & Vezzali (3-1)

Missione-continuità fallita per la Conad Alsenese, che in B1 femminile si era sbloccata nel derby piacentino contro Gossolengo ma che ora deve fare i conti con la quarta sconfitta in cinque partite dopo il 3-1 di ieri (sabato) a Campagnola Emilia contro la Tirabassi & Vezzali delle ex Caterina Fanzini e Alessandra Fava.

Il successo contro il Fumara Mio Volley sembrava aver acceso il motore gialloblù, che però in terra reggiana si è bloccato nuovamente fino a cedere 3-1. Il rammarico aumenta considerando il parziale d’apertura conquistato ai vantaggi che sembrava testimoniare una Conad in partita, ma il buio accusato nella fase centrale del match (evidenziato dal 25-16 e 25-11 del secondo e terzo set) ha rilanciato le avversarie e al contempo ha fatto riaffiorare le titubanze delle prime partite. Più combattuta la quarta frazione, ma non è bastato, con Campagnola (8 ace totali) che ha chiuso 25-20 e 3-1.

TIRABASSI & VEZZALI-CONAD ALSENESE 3-1

(26-28, 25-16, 25-11, 25-20)

TIRABASSI & VEZZALI: Scalera 11, Puglisi 12, Galli Venturelli 5, Fanzini 14, Fava A. 12, Bernabé 22, Solieri (L), Secciani 1, Trevisani, Lodi. N.e.: Frignani, Ferrari (L). All.: Longagnani

CONAD ALSENESE: Lago 5, Guccione 5, Romanin 3, Cornelli 12, Diomede 4, Gobbi 7, Toffanin (L), Sesenna 3, Zagni 2, Tosi 3, Poggi. All.: Mazzola

ARBITRI: Rutigliano e Bianchi