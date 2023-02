Fondi Pnrr per le scuole di Piacenza, l’Assessore Brianzi: “Riqualificare spazi esistenti per una città più attenta ai diritti e ai bisogni dei giovani”. All’ex Laboratorio Pontieri, assieme alla Provincia, sarà realizzato un Campus Scolastico mediante la rigenerazione dell’ex complesso militare dismesso.

I due blocchi dell’ex Laboratorio – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi – saranno trasformati in una struttura scolastica avanzata. Dedicata all’istruzione secondaria di primo grado, per 3 sezioni, per un’area di circa 2.500 mq. Gli spazi aperti avranno un’estensione di circa 5.000 mq. Un investimento (PNRR – Missione 5) di 5.480.000 Euro, a cui si aggiunge un ulteriore finanziamento comunale per un totale di 270.000 Euro.

Inoltre, tre distinti progetti di riqualificazione di scuole esistenti hanno ottenuto finanziamenti sulle Missioni 2 e 4 del Pnrr. Verranno riqualificate dal punto di vista energetico – prosegue Brianzi – con adeguamenti anti incendio, anti sismici e di agibilità tre scuole del nostro territorio. Sono la Scuola Carducci, la Caduti sul Lavoro e la Scuola Due Giugno.

Fondi Pnrr per le scuole di Piacenza, l’Assessore Brianzi: AUDIO INTERVISTA

Scuola Carducci (Via Damiani)

Realizzazione di cappotto, rifacimento della copertura coibentata e riqualificazione delle facciate con demolizione dei balconcini presenti. Finanziamento (PNRR – Missione 2). Finanziamento: 500.000 €. Conclusione prevista entro marzo 2026

Scuola Due Giugno (via Sanzio)

L’intervento in programma prevede adeguamenti sismici, efficientamento energetico, adeguamenti antincendio ed altri interventi finalizzati all’aggiornamento del certificato di agibilità. Finanziamento (PNRR – Missione 4): 292.827,74 € a cui si aggiunge un ulteriore finanziamento comunale per 107.172,26 €.

Scuola Caduti sul Lavoro (via Caduti sul Lavoro)

Previsti lavori di riqualificazione e miglioramento sismico per l’edificio che ospita la scuola primaria. Finanziamento (PNRR – Missione 4): 480.000 € a cui si aggiunge un ulteriore finanziamento comunale per 96.890 €. Conclusione prevista entro marzo 2026