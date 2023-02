Fondi Pnrr, interventi sull’edilizia residenziale pubblica. Bongiorni: Investimento di 9 milioni di Euro” – AUDIO

Fondi Pnrr, l’Assessore Bongiorni: “Interventi sull’edilizia residenziale pubblica per incidere positivamente su aree della nostra città”. Sono 29 i progetti presentati dal Comune di Piacenza, ammessi al finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano complementare.

L’edilizia residenziale pubblica – spiega Matteo Bongiorni l’Assessore alla manutenzione, decoro urbano, sviluppo del patrimonio e cura del verde pubblico – rappresenta una parte importante del patrimonio comunale.Il Pnrr dà l’occasione per intervenire in due zone della nostra città con interventi importanti in collaborazione tra il Comune di Piacenza e l’azienda Case dell’Emilia Romagna.

Complessivamente – prosegue Bongiorni – l’investimento è di circa 9 milioni di euro e i lavori saranno terminati nel marzo del 2026. Il primo progetto prevede il recupero del fabbricato di via Capra 21/E. Invece un secondo progetto, quello più sostanzioso, riguarda la riqualificazione degli alloggi Erp nel “triangolo” della Farnesiana compreso tra via Marinai d’Italia, via Caduti sul Lavoro e via Radini Tedeschi. 14 nuovi alloggi saranno destinati a persone con disabilità.

I fondi del Pnrr – conclude l’Assessore – ci offrono l’opportunità di incidere positivamente su aree della nostra città. Questa cosa la vogliamo fare assieme ai residenti. In modo da raccogliere le istanze e poter dare le migliori risposte possibili.

Fondi pnrr, Bongiorni: AUDIO con le parole dell’Assessore del Comune di Piacenza