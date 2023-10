L’assessore Fornasari proposto alla guida di Destinazione Turistica Emilia, il centrodestra: “Fiazza scaricato dal Pd”X

Spaccatura all’interno del Pd e quindi della maggioranza? Il dibattito ha coinvolto il consiglio comunale che si è tenuto ieri a Palazzo Mercanti. Ma andiamo con ordine.

Simone Fornasari sarà proposto dal sindaco Katia Tarasconi come presidente di Destinazione Turistica Emilia, ente pubblico che provvede alla stesura e gestione del Programma Annuale delle Attività Turistiche per l’area vasta di competenza. Un annuncio che ha sollevato il dibattito in consiglio comunale. Per quale motivo? Fornasari è assessore allo sviluppo e valorizzazione commerciale, marketing territoriale, servizi al cittadino e trasformazione digitale. Generalmente per questo incarico vengono indicati gli assessori al Turismo e alla Cultura, come accaduto d’altra parte a Reggio Emilia e Parma. Quindi perché la giunta piacentina non ha indicato Christian Fiazza, appunto assessore alla Cultura e al Turismo?

“Il Pd ha scaricato l’assessore Fiazza”, chiosa Jonathan Papamarenghi, consigliere di Forza Italia. “

“La scelta di proporre Fornasari è concordata con Christian (Fiazza) e Simone (Fornasari), una scelta presa per tutta una serie di motivi. Non ha nulla a che vedere con fiducia o non fiducia, o problema politica. E’ una decisione presa parlandone”, chiosa Katia Tarasconi.