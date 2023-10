SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, quattro visite guidate al via il 17 ottobre

E’ grande l’interesse suscitato dalla mostra SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica per celebrare il 70° della sede di Piacenza e Cremona e della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. Tra le tante persone che già l’hanno visitata, spicca l’attrice Yassmin Pucci, a Piacenza per il Festival del Cinema in Pellicola. L’attrice è rimasta colpita dalla varietà e qualità delle opere esposte ammirando in particolare i quadri legati alla pittura del fantastico. “Questi racconti visivi mi affascinano” ha commentato.

Curata da Roberta Castellani e da Carlo Francou, la mostra resterà aperta fino al 31 ottobre e consente di apprezzareventicinque opere pittoriche pregiate e sette opere scultoree di grande valore. Pezzi unici che rappresentano bene l’ampio ventaglio degli ultimi settant’anni del panorama artistico piacentino, in continuità con l’obiettivo del mim. «Un museo nel quale ogni anno potete vedere qualcosa di diverso rispetto all’anno precedente» spiega Roberta Castellani. «Sempre in movimento, come fa intuire il nome stesso, le cui opere esposte sono soprattutto di artisti emergenti, in modo da offrire una panoramica contemporanea dell’arte, che è sempre in evoluzione».

Per valorizzare al massimo l’opportunità di apprezzare a pieno la mostra, sono state organizzate quattro visite gratuite e aperte a tutti, che seguiranno il seguente calendario Martedì 17, Venerdì 20, Martedì 24 e Venerdì 27 ottobre, alle ore 17.30.