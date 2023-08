Piazza Cittadella, critica Forza Italia sulle decisione prese in Consiglio Comunale: “Forzatura politica”

In merito all’approvazione del piano di riequilibrio economico del parcheggio di piazza Cittadella, Forza Italia Piacenza, con una nota del responsabile degli enti locali, Riccardo Palmerini e del coordinatore provinciale Paola Pizzelli, giudica l’operato dell’amministrazione di centro sinistra una mera forzatura politica e la mancanza di rispetto nei confronti della minoranza che non ha avuto il tempo necessario per leggere la documentazione e la possibilità di presentare le proprie proposte: questo esercizio si chiama DEMOCRAZIA.

Ritardare di un mese la presentazione non avrebbe compromesso l’iter del piano: sia l’Anac che l’avvocatura comunale avrebbero avuto il tempo di esprimersi al fine di evitare eventuali ricorsi all’autorità giudiziaria. Forza Italia non è contraria alla realizzazione del parcheggio interrato, in quanto il degrado di Piazza Cittadella è sotto agli occhi di tutti e non è un bel vedere dato che si trova dinanzi al Palazzo Farnese simbolo di Piacenza e ritiene che la riqualificazione dell’area è fondamentale, ma le procedure devono essere fatte rispettando la legge. Il fattore

“partecipazione”, leitmotiv della campagna elettorale e, successivamente, della giunta Tarasconi, proprio in questo caso doveva essere applicato e questo cambiamento della città meritava di essere condiviso con la cittadinanza prima di essere approvato: siamo pertanto contrari alla forma e alle modalità con cui è avvenuta l’approvazione e che è già stata utilizzata in molte situazioni similari. Condividiamo l’uscita da parte della minoranza al momento del voto del piano e ribadiamo che il cittadino piacentino, che vive la città e contribuisce con le tasse (in continuo aumento) al sostegno dell’ente comunale, debba essere messo nelle condizioni di esprimere in maniera forte e chiara il proprio pensiero e che la sua posizione possa avere il peso che merita.