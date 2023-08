Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, Stella Amadei confermata in seconda linea

La società Pallavolo San Giorgio comunica con piacere di aver rinnovato l’accordo con il giovane libero Stella Amadei per la stagione 2023/2024.

Nata a Fidenza il 21 dicembre 2006, proviene dal settore giovanile della Canottieri Ongina. E la scorsa stagione è passata alla Pallavolo San Giorgio dove ha esordito nel campionato di B2 ed ha contribuito alal conquista del secondo posto in regular season e della finale per il salto in B1.

La crescita esponenziale e continua sia tecnica sia caratteriale ha convinto lo steffa tecnico a confermarla anche per il prossimo campionato.

Le conferme del roster piacentino sono salite ad otto, quella di Stella Amadei si aggiunge alla schiacciatrice Ginevra Camurri, all’opposta Chiara Tonini, Alessia Arfini e Giulia Giloli,, schiacciatrici, delle centrali Valentina Zoppi e Chiara Marinucci e del libero Greta Galelli. I volti nuovi sono Virginia Lunardini, promossa dal settore giovanile, dal rientro dal prestito di Swamy Sangiorgi e la schiacciaytice Federica Polletta.

Roster Pallavolo San Giorgio

Alzatrici: Swamy Sangiorgi (nuova, Rivergaro). Opposta: Chiara Tonini (confermato), Virginia Lunaridni (nuova, settore giovanile). Schiacciatrici: Alessia Arfini (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Federica Polletta (nuova, Cesena), Ginevra Camurri (confermata). Centrale: Valentina Zoppi (confermata), Chiara Marinucci (confermata). Libero: Greta Galelli (confermata), Stella Amadei (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).

