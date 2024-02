Il ministro Lollobrigida: “Dobbiamo aiutare i nostri produttori a garantirsi un reddito. Agricoltura in contrasto con l’ambiente? Una follia” – AUDIO

“Va fatto molto per andare incontro alle istanze degli agricoltori. Lo stesso incontro di oggi, qui a Piacenza, ha come tema centrala la tutela dalle importazioni sleali. I nostri prodotti sono di qualità, purtroppo dobbiamo affrontare un problema legato ad alcune visioni ideologiche: hanno messo l’agricoltura in contrasto con l’ambiente e questa è una follia che abbiamo denunciato all’Unione Europea”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Il ministro è stato ospite questa mattina a Piacenza Expo, per il convegno dal titolo “Contrastare l’importazione in Europa di conserve di pomodoro che non rispettano gli standard di sostenibilità europei”, nel contesto della manifestazione Tomato World.

“Noi dobbiamo aiutare i nostri produttori a garantirsi un reddito. Per farlo non si può intervenire obbligandoli a procedure burocratiche infinite, aumentando i costi di produzione e poi importando da paesi che non hanno nulla di tutto questo e possono vendere a prezzi nettamente più bassi”.

“Dobbiamo lavorare in Europa e dobbiamo lavorare in Italia. In Italia lo stiamo già facendo, abbiamo aumentato i fondi per l’agricoltura. Il Governo Meloni ha moltiplicato le risorse in agricoltura e questo inciderà nei prossimi uno o due anni con l’abbattimento dei costi energetici, con l’eliminazione del vincolo dell’autoconsumo: le aziende agricole hanno presentato 18 mila domande per aumentare la produzione di energia pulita diminuendo i costi”.

“Dobbiamo ovviamente continuare i controlli sulle filiere, non possiamo permettere a chi sta in posizione dominante, anche fosse la grande distribuzione, di approfittare dell’anello più debole. Stiamo facendo cose che verranno poste alla luce anche nelle prossime ore con sanzioni importanti”.