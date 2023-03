Il sindaco Franco Albertini a Roma con la scuola primaria di Trevozzo

Il sindaco del Comune di Alta Val Tidone, Franco Albertini, ha accompagnato una ventina di alunne e alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Trevozzo che si sono recati a Roma – insieme agli insegnanti Federica Perina, Mariangela Fava, Rosi Pescatori, Barbara Parrillo e Andrea Braga – per una intensa visita alla Capitale.

Educazione alla cittadinanza attiva e consapevole

L’iniziativa – che si è svolta martedì 28 marzo – era inserita nell’ambito della disciplina di educazione alla cittadinanza attiva e consapevole proposta ormai da qualche anno: un percorso trasversale e innovativo che ha l’obiettivo di illustrare alle nuove generazioni senso e valore dell’essere cittadini e della Costituzione attraverso la conoscenza di principi e articoli fondamentali della Carta medesima, delle più importanti figure istituzionali e dei luoghi della politica.

Tantissime (da Montecitorio al Comando della Polizia di Roma Capitale, passando per Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Via del Corso, Altare della Patria, Campidoglio, Fori Imperiali) le tappe nella Capitale: fondamentali, per la riuscita di viaggio e trasferimenti, sinergia e concreti contributi della Scuola, del Comune di Alta Val Tidone e di Valtidone Scavi con Fabio Bollati.

Particolarmente apprezzata la visita guidata a Montecitorio, sede della Camera: oltre a poter accedere ai principali locali del palazzo, alunne e alunni hanno anche ricevuto il saluto di alcuni Deputati. Emozionante anche il passaggio al Comando della Polizia di Roma Capitale, nel pieno delle attività di risposta alle chiamate d’urgenza.

“È stata – commenta il sindaco Albertini – una giornata molto significativa: l’ottimo lavoro svolto dalla Scuola Primaria nel trasmettere conoscenze fondamentali per le nuove generazioni ha trovato una forte e concreta valorizzazione nella possibilità per ragazze e ragazzi di vedere di persona, insieme a tante bellezze artistiche e monumentali di Roma, luoghi che sono fondamentali per l’esercizio della cittadinanza attiva e quindi per la vita e la crescita del nostro Paese”.