Banca di Piacenza, inaugurata la filiale di Lodi trasferita in locali di proprietà

E’ stata inaugurata ufficialmente la nuova sede della Filiale di Lodi della Banca di Piacenza, da qualche tempo trasferitasi in via Garibaldi, al civico 47, in un locale totalmente nuovo. La filiale si sviluppa su una superficie di 200 metri quadrati in una unità immobiliare di proprietà. E’ stata progettata dall’arch. Carlo Ponzini e realizzata con il coordinamento dell’Ufficio tecnico della Banca, retto dall’ing. Roberto Tagliaferri.

Il presidente del Consiglio di amministrazione Giuseppe Nenna, il direttore generale Angelo Antoniazzi e il vicedirettore generale Pietro Boselli sono stati accolti dal direttore della Filiale Maurizio Regondi, presenti anche l’ing. Tagliaferri, l’arch. Ponzini, il componente del Comitato di credito Marco Neri e alcuni clienti.

“Spazi luminosi e funzionali”

«Siamo lieti di inaugurare questi nuovi spazi luminosi e funzionali – ha sottolineato il presidente Nenna – all’indomani della nostra assemblea che ha approvato il bilancio dei record, con l’utile per la prima volta sopra i 20 milioni di euro. Proseguiremo nel solco tracciato dal presidente Sforza per mantenere la Banca solida, sana, indipendente». Il direttore Antoniazzi ha posto l’accento sul «costante aumento del numero di clienti», che cresce, ogni anno, di 1.800 unità e si attesta oggi sulle 85mila unità, e sull’andamento dei volumi «sempre in crescita». Dal canto suo il vicedirettore Boselli ha ricordato la capillare presenza della Banca sul territorio «e l’aver voluto una sede di proprietà, sta a dimostrare che qui siamo e qui vogliamo restare, perché consideriamo Lodi una piazza importante». L’arch. Ponzini è quindi intervenuto per spiegare come la nuova filiale sia stata realizzata con materiali anallergici e in linea con i criteri di risparmio energetico.

Il parroco don Adophe Houndji ha impartito la benedizione ai locali coinvolgendo i presenti in un momento di preghiera.

L’unità immobiliare si trova al piano terra di un palazzo storico posto in zona centrale, non distante da possibili parcheggi. La dipendenza si compone di sei uffici, una zona cassa/back office e un’area self service con bancomat multifunzione. Presente anche il servizio cassette di sicurezza. La filiale è gestita da sette dipendenti.