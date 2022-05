In autunno un francobollo delle Poste per i centenari del Duomo e di Santa Maria di Campagna

A ricordo dei due anniversari della costruzione del Duomo e di Santa Maria di Campagna, le Poste Italiane emetteranno uno specifico francobollo di Stato. Il suo bozzetto è stato in questi giorni visionato dal Presidente esecutivo Sforza Fogliani della Banca di Piacenza, promotrice delle celebrazioni dei ‘500 anni di Santa Maria di Campagna e dell’emissione del francobollo, richiedendo peraltro al Ministero dello sviluppo economico (che ha sostituito il vecchio Ministero delle Poste) che il francobollo stesso riguardasse anche i ‘900 anni della Cattedrale.

L’annuncio dell’accoglimento dell’istanza era già stato dato il 3 aprile scorso, in occasione dell’inizio delle Celebrazioni in Santa Maria di Campagna. L’uscita ufficiale del francobollo è prevista per la festa di Santa Giustina.