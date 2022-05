Serie A2 – Una fantastica Assigeco Piacenza cade solo all’ultimo respiro: Scafati vola 2-0 nella serie

La Givova Scafati supera l’Assigeco Piacenza anche in Gara 2 della semifinale playoff ed è a un passo dalla finale promozione per la A. Finale di 77-74, fattore campo confermato e imbattibilità casalinga rinnovata dagli uomini di coach Alessandro Rossi, vincenti con il parziale di 23-17 negli ultimi dieci minuti dopo la vittoria di Piacenza nei precedenti due quarti di gara. All’Assigeco non bastano i 20 punti di Davide Pascolo e i 18 di Gabe Devoe. Scafati risponde con la distribuzione di risorse per la vittoria che regala il match-point nella prima gara in trasferta.

Le date di Assigeco-Scafati

ASSIGECO PIACENZA 0 – 2 SCAFATI

Gara 1, Sabato 21 maggio, PalaMangano: 79-69

“” 2, Lunedì 23 maggio, PalaMangano: 77-74

“” 3, Giovedì 26 maggio, PalaBanca, ore 20:45

(ev.) “” 4, Sabato 28 maggio, PalaBanca, ore 18:00

(ev.) “” 5, Martedì 31 maggio, PalaMangano, ore 20:45

SCAFATI-ASSIGECO PIACENZA 77-74

(26-20; 41-43; 54-57)

SCAFATI: Daniel 11, De Laurentiis 7, Cucci 4, Cournooh 5, Clarke 5, Rossato 15, Monaldi 15, Ikangi 10, Mobio 2, Parravicini, Grimaldi NE, Perrino Ne. All. Rossi.

PIACENZA: Sabatini 14, Galmarini 3, Querci, Kohs 10, Devoe 18, Seck NE., Guariglia 8, Pascolo 20, Gajic, Bellan 1. All. Salieri.