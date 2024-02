L’alpinista François Cazzanelli a DF Sport Specialist: “Scalare una montagna, l’arte di mettersi in gioco” – AUDIO

“Quanto scalo una montagna sono in sintonia con me stesso“. Il giovane, ma già celebre alpinista François Cazzanelli è stato ospite al negozio DF Sport Specialist di Porta San Lazzaro, sulla via Emilia Parmense. Un appuntamento che fa parte del ciclo di incontri “A tu per tu con i grandi dello sport” organizzato dall’azienda in punti vendita differenti. E per il primo appuntamento, gli ideatori hanno scelto proprio il negozio di Piacenza.

Ospite d’onore, appunto, il grande e giovane alpinista François Cazzanelli, accolto da un pubblico davvero numeroso ed entusiasta, nonché variegato, soprattutto per quanto riguarda l’età. Ed è proprio questo il primo insegnamento di Cazzanelli, l’amore per la montagna e per la scalata è qualcosa che si può scoprire fin da piccoli. Lui lo sa bene, se consideriamo che visse la sua prima esperienza all’età di 13 anni insieme al padre.

“Si, a 13 anni ho scalato per la prima volta il Cervino con mio papà. E’ stata un’esperienza unica che mi ha cambiato la vita e mi ha aperto molte porte. Un’esperienza che ricordo ancora benissimo, ricordo il freddo alle mani e l’impressione di fronte ai su e giù che compongono la Cresta del Leone”.

Cosa significa scalare una montagna? A livello esistenziale intendo.

“Domanda difficile. Io ti posso dire quello che credo e quello che sento. Quando scalo le montagne, quando sono in montagna mi sento in pace con me stesso, mi sento appagato, mi sento in sintonia con quello che sono e con l’ambiente che mi circonda. Sono proprio queste sensazioni che mi spingono a continuare”.

Nel corso del suo incontro col pubblico, François ha mostrato video e immagini mozzafiato, suggestive, incredibili. Paesaggi che paiono provenire da mondi che solo la letteratura fantastica potrebbe concepire. A questo punto una domanda sorge irresistibile: qual è la montagna, il paesaggio, a cui è più legato tra quelli che ha conosciuto?

“Risposta scontata, io sono molto legato alla mia valle. Non al Cervino in sé, ma proprio alla mia valle, alle mie montagne, a tutta la conca del Breuil che parte dal Plateau Rosà e arriva al Cervino fino alle Grandes Murailles. In questi luoghi ho vissuto alcune delle avventure più belle della mia vita, ci vivo ed è un luogo che mi da un senso di serenità che nessun altro luogo mi infonde”.

Qual è stata l’impresa più difficile? Che non vuol dire “più brutta”.

“Mah, in realtà non so scegliere perché credo che ogni salita, ogni scalata portata a termine ti dia l’esperienza in più per affrontare quella successiva. Se devo rispondere alla tua domanda ti direi: la prossima che farò”.

Cosa significa prepararsi per imprese come quelli che tu porti a termine?

“Gli alpinisti di oggi sono persone che si preparano e che si allenano allo stesso livello dei più grandi atleti che vediamo in qualsiasi altro sport. Ci vuole una grande preparazione. Personalmente io cerco di prepararmi facendo tanto sci alpinismo, tanta corsa, bicicletta e arrampicando tanto, indoor quando il tempo non permette di scalare la roccia”.

Tradizionale domanda da chiusura: quale sarà la prossima montagna?

“Tradizionale risposta: non lo dico per scaramanzia (ride ndr)”.

A TU PER TU CON I GRANDI DELLO SPORT

Le serate “A tu per tu con i grandi dello sport” sono nate nel 2005, da un’idea di Sergio Longoni, amante della montagna e dello sport. A lungo Longoni aveva coltivato l’idea di creare un incontro tra appassionati, un momento conviviale nel tipico clima d’amicizia che si respira nei suoi negozi.

Ad inaugurare il ciclo, che negli anni è diventato un appuntamento tradizionale e imperdibile, fu il grande Walter Bonatti con una serata rimasta impressa nella memoria dei partecipanti.

Da quel primo evento si è arrivati ad organizzarne oltre duecento, uno più emozionante dell’altro, fino all’ultimo con Manolo nel 2020: tutti i grandi dello sport, esponenti di spicco, attuali o del passato, sono saliti sul palco dei negozi df Sport Specialist, a partire da Bevera di Sirtori , negozio storico a due passi da Lecco e dalle sue montagne, cuore pulsante degli eventi.

Diventate un vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda, le serate “A tu per tu con i grandi dello sport” hanno dato spazio al racconto dell’affascinante mondo della montagna attraverso i suoi protagonisti, attori di imprese che rimarranno scolpite negli annali.

Non solo montagna però: da grande sportivo, Sergio Longoni ha invitato alle serate anche campioni di ciclismo, running, nuoto e gli esploratori dei territori più impervi e lontani.