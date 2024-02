L’alpinista François Cazzanelli, ospite l’8 febbraio degli incontri proposti da DF Sport Specialist

È il negozio di Piacenza di DF Sport Specialist in via Emilia Parmense, Galleria Porta San Lazzaro, ad accogliere la prima serata dell’anno “A tu per tu con i grandi dello sport”. Giovedì 8 febbraio, alle ore 20.30, François Cazzanelli, alpinista e guida alpina, salirà sul palco degli eventi speciali dedicati ai personaggi dello sport per condividere la sua storia e le sue imprese in montagna.

Nato ad Aosta e cresciuto a Cervinia, Cazzanelli abita e lavora alle pendici di una delle montagne simbolo dell’alpinismo mondiale: il Cervino.

Cazzanelli racconterà al pubblico degli appassionati il suo percorso di alpinista che inizia da ragazzino, nel 2003 a soli 13 anni, legato in cordata con suo padre Walter.

Prima di diventare guida alpina nel 2012, Cazzanelli ha avuto un passato da sci alpinista nella nazionale italiana, dove è rimasto fino al 2011 con il Gruppo Militare d’Alta Montagna del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur.

Sul Cervino, la montagna di casa, François Cazzanelli, che negli anni ha compiuto circa 100 salite, ha aperto nuove vie, come quella, a soli 19 anni nel 2009 insieme a Emrik Favre, e la via “Diretta allo scudo”, aperta nel 2018, sempre assieme a Favre e altri compagni di scalata.

Ha partecipato inoltre a molte spedizioni extraeuropee dal Nepal alla Cina, dall’Alaska all’Antartide, fino alla Patagonia argentina, firmando anche il record di velocità nel 2019 in Nepal sul Manaslu, l’ottava montagna più alta del mondo: dal campo base alla vetta e ritorno in 17 ore e 43 minuti.

Dal Cervino alle spedizioni all’estero, ai record, come quello del concatenamento in velocità, solo 16 ore, delle 4 creste del Cervino (Hörnli, Furgen, Zmutt e Leone) in coppia con Andreas Steindl nel 2018, François Cazzanelli è uno tra i massimi protagonisti dell’alpinismo mondiale.

La serata è organizzata da Df Sport Specialist in collaborazione con il CAI Sezione di Piacenza.