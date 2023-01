Open Day al CAI il 21 gennaio per i ragazzi da 8 a 17 anni

Sabato 21 gennaio è in programma un “open DAY” in sede CAI (Club Alpino Italiano) dedicato ai ragazzi per presentare, a tutti i giovani in età compresa tra 8 e 17 anni, le attività loro dedicate a cura della Scuola di Alpinismo Giovanile. La sede e la palestra di arrampicata annessa resteranno aperte dalle 10 alle 18 .

CAI

Cos’è il CAI , cos’è l’Alpinismo Giovanile, quali attività si propongono ai ragazzi, a chi è dedicato… A queste e a tante altre vostre curiosità è dedicato l’OPEN DAY che si terrà sabato 21 presso i locali della sede del Club Alpino Italiano di Piacenza alla Cavallerizza.

Gli operatori qualificati della Scuola di AG “I GHIRI” vi aspettano per una visita alla nostra sede e per presentare le tante attività che il Progetto Educativo del CAI prevede per i ragazzi in età comprese tra 8 e 18 anni. Ci saranno filmati degli anni scorsi che illustrano le attività in montagna di escursionismo estivo e invernale, nei rifugi, su sentiero e via ferrata; ci sarà anche la possibilità di divertirsi nella palestra indoor di arrampicata presente nella nostra sede e provare in anteprima i materiali messi a disposizione dalla scuola per le future attività in falesia e sulle montagne delle Alpi e degli Appennini. Per i ragazzi che vogliono provare è sufficiente una tuta e un paio di scarpe da ginnastica!

Ovviamente non mancheranno la presentazione del programma 2023 e le informazioni per associarsi al CAI qualora foste interessati.

La sede che si trova a Piacenza in Stradone Farnese 39 (giardino della Cavallerizza) resterà aperta dalle 10 alle 18 e potete accedere liberamente quando desiderate; l’ingresso è libero e gratuito per tutti, ragazzi e genitori, sia soci che non soci. Vi aspettiamo !

Per informazioni sul CAI www.caipiacenza.it