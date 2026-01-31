Franzini verso Pistoiese – Piacenza: “Sono queste le gare belle a giocare. Loro temibili, ma anche noi abbiamo le nostre armi” – AUDIO

Forte dei due successi consecutivi ai danni di Imolese e Rovato il tecnico biancorosso Arnaldo Franzini ha preparato la squadra per una trasferta che può cambiare il corso di una stagione. “Dovremo fare grande attenzione – sottolinea il tecnico – limitare al massimo gli errori e giocare il nostro calcio. Il modulo? Inutile cambiare. Loro sono la squadra nettamente più attrezzata del campionato, ma fortunatamente si gioca in 11”.

Le parole di Franzini a Radio Sound

La probabile formazione

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Sbardella,Martinelli, Bertin, Putzolu, De Vitis, Poledri, Campagna, Manuzzi, Mustacchio. All. Franzini Pistoiese – Piacenza, la gara che può valere una stagione

Il turno di campionato, 5a giornata di ritorno di serie D, girone D

Domenica 1° febbraio, ore 14:30

Pistoiese – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Desenzano – Progresso

Rovato – Lentigione

Cittadella – Sant’Angelo

Crema – Pro Sesto

Imolese – Tuttocuoio

Sangiuliano – Correggese

Sasso Marconi – Pro Palazzolo

Tropical Coriano – Trevigliese

La classifica

Lentigione 48; Desenzano 46; Pistoiese 43; Piacenza 42; Pro Sesto 40, Cittadella Vis Modena 33; Pro Palazzolo 30; Rovato 29; Sangiuliano e Crema 28; Progresso 26; Sant’Angelo 24; Sasso Marconi 22; Correggese 20; Imolese 17; Trevigliese 16; Tropical Coriano 12; Tuttocuoio 7

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy