Franzini verso Pistoiese – Piacenza: “Sono queste le gare belle a giocare. Loro temibili, ma anche noi abbiamo le nostre armi” – AUDIO

Forte dei due successi consecutivi ai danni di Imolese e Rovato il tecnico biancorosso Arnaldo Franzini ha preparato la squadra per una trasferta che può cambiare il corso di una stagione. “Dovremo fare grande attenzione – sottolinea il tecnico – limitare al massimo gli errori e giocare il nostro calcio. Il modulo? Inutile cambiare. Loro sono la squadra nettamente più attrezzata del campionato, ma fortunatamente si gioca in 11”.
Le parole di Franzini a Radio Sound
La probabile formazione
Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Sbardella,Martinelli, Bertin, Putzolu, De Vitis, Poledri, Campagna, Manuzzi, Mustacchio. All. Franzini
Il turno di campionato, 5a giornata di ritorno di serie D, girone D
Domenica 1° febbraio, ore 14:30
Pistoiese – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND
Desenzano – Progresso
Rovato – Lentigione
Cittadella – Sant’Angelo
Crema – Pro Sesto
Imolese – Tuttocuoio
Sangiuliano – Correggese
Sasso Marconi – Pro Palazzolo
Tropical Coriano – Trevigliese
La classifica
Lentigione 48; Desenzano 46; Pistoiese 43; Piacenza 42; Pro Sesto 40, Cittadella Vis Modena 33; Pro Palazzolo 30; Rovato 29; Sangiuliano e Crema 28; Progresso 26; Sant’Angelo 24; Sasso Marconi 22; Correggese 20; Imolese 17; Trevigliese 16; Tropical Coriano 12; Tuttocuoio 7