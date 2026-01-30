Pistoiese – Piacenza, la gara che può valere una stagione

I biancorossi arrivano a Pistoia forti dei due successi consecutivi con Imolese e Rovato che hanno loro consentito di rimanere agganciati al treno di testa. La capolista Lentigione al momento non sbaglia un colpo e resta a +6 dai piacentini, incalzata dal Desenzano. I padroni di casa sono invece terzi a +1 sulla truppa di Franzini che pero’ al “Melani” proverà il sorpasso proprio ai danni degli arancioni. Vista l’andatura delle primissime c’è la sensazione chi uscirà sconfitto possa rimanere definitivamente fuori dalla corsa alla promozione diretta nonostante le tante gare ancora rimanenti da qui a fine campionato (12): se non è decisiva, poco ci manca.

I tifosi del Piacenza che nonostante la vicinanza non hanno fatto grandi numeri ad Imola e anche in casa con il Rovato in casa non hanno raggiunto i quantitativi di altre occasioni, forse anche per l’andamento deludente della squadra nell’avvio del girone di ritorno, ora hanno risposto presente. Partiranno da Piacenza 3 pullman di sostenitori biancorossi a cui si devono aggiungere un centinaio di vetture autonome. Circa 400 sostenitori, in Toscana, nel momento chiave del campionato, che proveranno ad essere l’arma in più per il Piacenza in una delle poche trasferte vere della stagione (in molte altre occasioni, a livello di pubblico, è come se si giocasse in casa)

Pistoiese, la svolta di Santo Stefano: Lucarelli risveglia l’Olandesina

Il club del presidente Sergio Iorio ha grandi disponibilità economiche e per affrontare questo campionato non ha certo badato al risparmio. Il mercato condotto dal Ds Massimo Taibi ha portato in dote all’allenatore una rosa profonda sia per qualità che per numero dei calciatori. I movimenti del ex portiere del Piacenza sono proseguiti con il mercato di riparazione da cui sono arrivati tanti calciatori come gli ex Raicevic e Della Latta, quindi Montalto, F Campagna e Gennari, Di Nolfo. Una squadra praticamente rivoluzionata rispetto al girone d’andata.

Il movimento più importante è arrivato però per la panchina: il 26 dicembre la società ha dato il ben servito ad Antonio Andreucci, chiamando al suo posto Cristiano Lucarelli. Per l’ex bomber del Livorno si tratta di un ritorno, poiché aveva già guidato gli arancioni nella stagione 2014/2015, quando i toscani si trovavano in Lega Pro. Dopo una fase di assestamento il tecnico sta dando un’identità precisa alla squadra con un 4-3-3 di qualità ed è riuscito a ricreare la compattezza in uno spogliatoio che stava scricchiolando. La Pistoiese ha raccolto 6 successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Domenica scorsa ha battuto il Sangiuliano con un netto 3-1

Piacenza, due successi consecutivi, ma il tridente toglie certezze

Franzini lo ha adottato quasi più per necessità che per reale convinzione, spinto dalle assenze per squalifica di Taugourdeau e Lordkipandize, ma sia ad Imola che nella gara successiva questa scelta tattica non ha convinto, privando la squadra dei suoi naturali equilibri (riguarda i “Punti di vista” di Andrea Amorini). La cosa è stata evidente con il Rovato, che nel primo tempo stava conducendo la gara sul piano del gioco, prima del ritorno dei biancorossi. L’inserimento di De Vitis consente però al tecnico di Vernasca di mantenere l’assetto classico.

L’unico dubbio rimane sul ruolo di seconda punta. Di fianco a Manuzzi potrebbe partire Mustacchio, ma l’allenatore potrebbe anche prevedere una staffetta.

Per quanto riguarda il mercato il Ds Zerminiani ha fatto registrare due operazioni nelle ultime ore. Michele Trombetta, ormai ai margini del progetto fa il suo ritorno a Forlì. Veste invece biancorosso anche in maniera ufficiale Raul Asencio, che già da diverso tempo si stava allenando con la squadra di Franzini

La probabile formazione

Taugourdeau è ancora squalificato, Lordkipandize invece ha scontato il suo turno di riposo forzato, ma fisicamente non è ancora al massimo. Guai anche per Ciuffo che è ancora alle prese con il fastidio al polpaccio

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Sbardella,Martinelli, Bertin, Putzolu, De Vitis, Poledri, Campagna, Manuzzi, Mustacchio. All. Franzini

Il turno di campionato, 5a giornata di ritorno di serie D, girone D

Domenica 1° febbraio, ore 14:30

Desenzano – Progresso

Rovato – Lentigione

Cittadella – Sant’Angelo

Crema – Pro Sesto

Imolese – Tuttocuoio

Sangiuliano – Correggese

Sasso Marconi – Pro Palazzolo

Tropical Coriano – Trevigliese

La classifica

Lentigione 48; Desenzano 46; Pistoiese 43; Piacenza 42; Pro Sesto 40, Cittadella Vis Modena 33; Pro Palazzolo 30; Rovato 29; Sangiuliano e Crema 28; Progresso 26; Sant’Angelo 24; Sasso Marconi 22; Correggese 20; Imolese 17; Trevigliese 16; Tropical Coriano 12; Tuttocuoio 7





