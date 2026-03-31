Franzini verso Piacenza – Trevigliese: “L’obiettivo non cambia, dobbiamo vincere per essere protagonisti nei play-off” AUDIO

Il Piacenza si lecca le ferite dopo la sconfitta di Lentigione che rappresenta la classica prova del nove in materia di scontri diretti: “Contro le big nel girone di ritorno abbiamo fatto molta fatica – ammette mister Arnaldo Franzini, incalzato dai microfoni di Radio Sound – i motivi sono molteplici e difficilmente sintetizzabili. Sicuramente abbiamo pagato a caro prezzo il fatto di aver ricostruito buona parte della squadra. Altre realtà, come il Desenzano, giocano insieme da più tempo”
La contestazione dei tifosi nel post-partita non ha avuto alcun risvolto in termini di accordi tra società ed allenatore. Al momento esiste un’intesa di massima, ma non un contratto nero su bianco: “Non può essere certamente l’esito di una partita a cambiare le cose, non sarebbe calcio. I miei rapporti con il club sono rimasti identici a sabato scorso”
Il calendario, fortunatamente, impone ai biancorossi di ritornare in campo già giovedì alle ore 15:00 (diretta su Radio Sound 94.6) per sfidare la Trevigliese: “Dobbiamo voltare subito pagina – prosegue Franzini – l’obbiettivo non è cambiato. Dobbiamo vincere più partite possibili e poi cercare di recitare un ruolo da protagonista nei play-off”.
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Terzultima in classifica la squadra di Carminati continua ad avere grandi difficoltà: due sconfitte nelle ultime due partite ed una sola vittoria in tutto il 2026. Già due terremoti in panchina: a novembre venne esonerato Tricarico, a febbraio è toccato anche al suo subentrato Mangone. Il Piacenza dovrà evitare ad ogni costo il contraccolpo psicologico ed aggredire sin dall’inizio la partita: “Proveremo a farlo. Lo abbiamo fatto anche con Tuttocuoio, Correggese e Progresso e ci è riuscito molto bene -replica il mister – ma è chiaro che esistono anche gli avversari e dobbiamo essere pronti anche a gare in cui occorre avere più pazienza.
Non ci saranno gli infortunati Putzolu e Taugourdeau a cui bisogna aggiungere anche lo squalificato Silva.
La probabile formazione
Kolgecaj, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, Poledri, Lord, Mazzaglia, D’Agostino, Mustacchio, Ganz
La 30a giornata di campionato di serie D
Giovedì 2 aprile, ore 15:00
Piacenza – Trevigliese DIRETTA SU RADIO SOUND
Correggese – Sant’Angelo
Pro Palazzolo – Pro Sesto
Rovato – Desenzano
Sangiuliano – Tropical Coriano
Sasso Marconi – Lentigione
Tuttocuoio – Progresso
Giovedì 2 aprile, ore 2030
Imolese – Cittadella
Venerdì 3 aprile, ore 18:00
Pistoiese – Crema
La classifica
Pistoiese, Desenzano e Lentigione 63; Piacenza 54; Pro Sesto 50; Pro Palazzolo 49; Cittadella 48; Rovato 47; Sangiuliano 43, Crema 37; Sant’Angelo 33; Correggese 30;