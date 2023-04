Fratelli d’Italia: “Pavimentazione via XX Settembre e progetto rotatoria tra via Boselli e via Martiri”

Il gruppo di Fratelli d’Italia – Soresi, Zanardi e Domeneghetti – esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dei due ordini del giorno presentati in occasione della discussione sul rendiconto di gestione 2022, con i quali hanno proposto due importanti interventi per Piacenza: uno a firma Sara Soresi in cui si proponeva di completare il rifacimento della pavimentazione di via XX Settembre, l’altro a firma Gloria Zanardi per chiedere di effettuare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio via Martiri-via Boselli-via Damiani, che richiamava il precedente emendamento al dup proposto dal collega Domeneghetti.

“Entrambi gli interventi proposti giungono da numerose e precise sollecitazioni che ci sono pervenute dai nostri concittadini. Obiettivo rispondere all’esigenza di tutelare la loro sicurezza, declinata in termini di sicurezza stradale”.

Con riferimento ai singoli ordini del giorno, Soresi precisa: “Via XX Settembre è la via centrale di Piacenza e alla stessa deve essere riservata adeguata cura, anche per il decoro del centro storico”.

Zanardi puntualizza: “L’incrocio di via Martiri ha sempre avuto un alto tasso di incidentalità ed è ora di trovare una soluzione, compatibile con le caratteristiche del tratto, che possa agevolare la gestione del traffico in quel punto”.

I consiglieri chiosano: “Siamo soddisfatti che le nostre proposte siano state accolte e ci auguriamo che si possa procedere in tempi celeri”