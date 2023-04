Elezioni Alta Val Tidone, Albertini spiega il programma: “Il Punto Salute già pronto da maggio”

“Saremo pronti ad inaugurare il Punto Salute dell’Alta Val Tidone già a maggio e saremo tra i primi in Regione a farlo”. L’annuncio arriva direttamente da Franco Albertini nel corso dei primi incontri pubblici per illustrare il programma elettorale in vista delle elezioni di domenica 14 e lunedì 15 maggio. Accompagnato dai candidati consiglieri della lista Radici e Futuro, Albertini, che si candida per il secondo mandato come Sindaco di Alta Val Tidone, ha incontrato prima gli abitanti di Trevozzo e poi di Sala Mandelli, mentre venerdì prossimo, 28 aprile, sarà a Nibbiano (Piazza Combattenti ore 20.30).

IL TEMA DELLA SALUTE

“Abbiamo riservato grande attenzione al tema del sociale – assicura Albertini, ricordando gli interventi realizzati in questi anni – Ora più che mai, anche alla luce della drammatica esperienza della pandemia, occorre mettere in campo progettualità nuove, servendosi anche delle innovazioni tecnologiche in materia, che possano fornire risposte tempestive alle esigenze della popolazione, privilegiando un’assistenza sempre più diffusa e territoriale. In questo senso, pensiamo che il Punto Salute possa essere la risposta efficace ai bisogni dei cittadini di avere accesso facile e capillare a prestazioni semplici, che permettono il monitoraggio di parametri vitali utili per il proprio stato di salute. Il Punto Salute, dotato di adeguata strumentazione tecnica, rappresenterà un punto di erogazione di prestazioni che permettono agli utenti di ridurre gli spostamenti e i tempi di attesa, valutando anche la possibilità della prestazione a domicilio”.

“Accanto a questo – ha aggiunto il candidato Sindaco – continueremo nel miglioramento delle azioni di telesoccorso e di telecontrollo, dei servizi di trasporto sociale che già hanno avuto una significativa implementazione in questi anni, e nello sviluppo della linea diretta con l’assistente sociale”.

I LAVORI PUBBLICI

Oltre al sociale, nei primi appuntamenti elettorali, Albertini, anche sollecitato dalle domande dei partecipanti, ha evidenziato anche le priorità in tema di lavori pubblici – a partire proprio da Trevozzo con il progetto per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico e con l’attivazione dell’ostello recentemente ristrutturato – con la prosecuzione della strada già intrapresa per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie ed ordinarie del patrimonio immobiliare pubblico, delle strade e dei cimiteri, oltre che del verde,e gli impegni in ambito di valorizzazione dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, anche in ottica di promozione territoriale.

Franco Albertini non ha mancato di richiamare più volte l’importanza del voto del 14 e 15 maggio per il comune di Alta Val Tidone. “La presenza di un unico candidato e di una sola lista – ha sottolineato – non significa che il risultato sia scontato, anzi. Occorre raggiungere un quorum perché le elezioni siano ritenute valide, altrimenti si finisce nell’esercizio amministrativo di un commissario prefettizio che sarà chiamato a svolgere solamente l’ordinarietà, stoppando di fatto lo sviluppo del nostro territorio”.

Agenda elettorale

Proseguono gli incontri di presentazione del programma e dei candidati della lista Radici e Futuro. Domani, venerdì 28 aprile, alle ore 20.30 l’appuntamento è a Nibbiano, in Piazza Combattenti, mentre sabato 29 alle ore 12.00 Albertini e la lista dei candidati saranno alle ore 12.00 a Costalta, presso il Piccolo Bar e alle ore 17.30 a Caminata alla Pizzeria “La Curva”.