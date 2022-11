Fugge all’alt trascinando per alcuni metri con l’auto un agente della polizia locale, rintracciato e denunciato

Giornata di mercato movimentata a Carpaneto, non per gli affari degli esercenti ma per i fatti accaduti in mattinata.

Infatti, durante le attività preparatorie per il mercato, è stato richiesto l’intervento degli agenti per un’auto che stava manovrando nell’area mercatale, creando pericolo per le persone che stavano iniziando ad affollare le vie del centro di Carpaneto.

La pattuglia, subito intervenuta, ha raggiunto il veicolo segnalato intimandogli l’alt.

Il conducente, non avendo nessuna intenzione di fermarsi, ha invece ingranato la prima lanciandosi in una precipitosa fuga, bruciando il semaforo rosso all’incrocio con la strada provinciale, con uno degli agenti che ha tentato di aprire lo sportello per fermarlo restando attaccato allo specchietto retrovisore per alcuni metri.

Ne è nato un breve inseguimento, inizialmente infruttuoso per il vantaggio del fuggitivo.

L’uomo alla guida non aveva però fatto i conti con le telecamere presenti in zona e la centrale operativa della Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero che in pochi minuti ha individuato il proprietario del veicolo, uno straniero, indirizzando gli agenti verso la sua abitazione.

Al loro arrivo presso il domicilio dello straniero, gli agenti, raggiunti subito dai Carabinieri di Castell’Arquato, lo hanno trovato in casa con l’auto parcheggiata appena fuori dall’uscio, col motore ancora caldo.

Gli accertamenti effettuati sul posto da Carabinieri e Polizia Locale hanno subito permesso di capire i motivi della fuga, infatti l’uomo alla guida, era sprovvisto di patente di guida, l’auto non era assicurata ed era già sotto sequestro per guida senza patente reiterata più volte nei mesi precedenti.

Lo straniero è stato quindi condotto in Questura per il fotosegnalamento e presso gli uffici della Polizia Locale per la denuncia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la confisca e prelevato col carro attrezzi.