Fumara MioVolley: per l’esordio in B1 è subito super sfida con Montale

Si avvicina sempre più l’esordio in campionato per il Fumara MioVolley che aprirà la sua seconda stagione in serie B1 con la trasferta sul campo di Montale domenica alle 17. Una gara dall’alto tasso di complessità per la formazione biancoblu che dovrà fronteggiare una squadra retrocessa dalla scorsa serie A2.

La prima gara del campionato 2021/22 sarà tutt’altro che in discesa ma servirà subito il piglio giusto per affrontare le undici avversarie ed inseguire l’obiettivo della salvezza.

«Montale può vantare una grande fisicità e sarà una squadra complicata da affrontare visti anche gli acquisti fatti. Per affrontare squadre come questa serve avere organizzazione di gioco e qualità: dovremo essere sul pezzo fin da subito anche considerando il numero di retrocessioni e diverse altre squadre con poster per fare un campionato di vertice».

La rosa del Fumara MioVolley

ALZATRICI

Elisa Allasia

Francesca Caviati

OPPOSTO

Stefania Liguori

CENTRALI

Giada Amatori

Stefania Guaschino

Jovana Nedeljkovic

BANDE

Chiara Scarabelli

Carolina Falcucci

Matilde Chinosi

Martina Antola

LIBERI

Carola Nasi

Isabella Sacchi

Allenatore: Andrea Codeluppi

Secondo Allenatore: Andrea Falco