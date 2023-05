Funcon, la nuova Fiera del divertimento a Piacenza Expo il 27 e 28 maggio

Funcon, la nuova Fiera del divertimento, ti aspetta a Piacenza Expo il 27 e il 28 maggio 2023. Una due giorni al quartiere fieristico per tutti i gusti: fumetti, giochi, videogiochi, còsplay, kpop, cibo orientale. Incontri culturali con i protagonisti italiani del mondo del fumetto. Grandi ospiti, youtuber, tiktoker e streamer.

Comics

Incontri culturali con i protagonisti italiani del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati

Cosplay

Competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay, workshop tematici.

Content Creator

Youtuber, tiktoker, e streamer che incontrano il pubblico di appassionati con meet&greet e incontri a tema.

Games & Videogames

Le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo, dimostrazioni dal vivo e la presenza dei più importanti editori italiani.

Cinema, musica & live

Attori, doppiatori e personaggi del grande schermo e delle principali piattaforme di streaming, oltre ad un’area dedicata all’intrattenimento con concerti, esibizioni e live show.

Grandi concerti in programma al Funcon

Sabato 27 maggio il protagonista è Giorgio Vanni, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati italiani degli anni ’90 e 2000, dai Pokemon a One Piece, da Dragon Ball ai Cavalieri dello Zodiaco.

Domenica 28 maggio è in programma il concerto dei Gem Boy, gruppo rock demenziale bolognese celebre per le cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati.

Al Funcon è inoltre allestita un’Area rock che ospita la Battle of the bands, con una postazione del gioco Guitar hero con batteria, chitarra, basso e voce: i visitatori, in singolo o in gruppo, possono cimentarsi nella battaglia musicale sotto la guida dello staff di Funcon. Un tabellone tiene il conto dei punteggi totalizzati da ciascun partecipante, e a fine giornata viene stilata la classifica finale e vengono decretati i vincitori: in palio biglietti per l’evento Xmas Comics di Torino.

