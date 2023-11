“Parliamo di funghi”, serata di approfondimento con l’Ausl all’oratorio della parrocchia Sacra Famiglia

L’autunno è per eccellenza tempo di funghi e la valli piacentine ne sono ricchi. Ricchi di calcio, ferro, manganese e selenio, i funghi contengono anche folati e vitamine del gruppo B, che li rendono un alimento prezioso per la salute dell’uomo, ma, se non si ha una adeguata conoscenza sul tema, possono essere molto pericolosi.

Per supportare gli appassionati fungaioli in questo momento particolarmente ricco di raccolte, l’Ispettorato micologico dell’Ausl di Piacenza ha organizzato “Parliamo di funghi”, una serata di approfondimento che si svolgerà lunedì 20 novembre alle 20.30 all’oratorio della parrocchia Sacra Famiglia in via Montebello a Piacenza.

Gli specialisti aziendali daranno indicazioni sulle caratteristiche delle specie più ricercate sul nostro territorio, focalizzandosi sulle differenze e le somiglianze con specie velenose potenzialmente confondibili con funghi commestibili. Verranno, inoltre illustrati i metodi più adeguati per trattare e conservare i funghi raccolti per il corretto e sicuro uso alimentare.

Durante la serata, per chi lo vorrà, ci sarà anche modo di valutare le specie di funghi raccolti dai partecipanti per la corretta certificazione.

La serata è aperta gratuitamente alla cittadinanza ma è necessaria una pre adesione scrivendo a g.bernazzani@ausl.pc.it oppure chiamando il numero 348 3112150

I funghi sono un piacere da godere senza rischi. Per questo, durante il periodo di raccolta, l’Ispettorato micologico dell’Azienda Usl è a disposizione di tutti i raccoglitori per certificare gratuitamente i funghi raccolti, fornire indicazioni sul corretto utilizzo alimentare delle varie specie e sulle modalità di conservazione. Gli ambulatori si trovano a Piacenza a piazzale Milano 2 (aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13) e a Fiorenzuola in via San Rocco 39 (aperto il giovedì dalle 9 alle 13).

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito www.ausl.pc.it (https://www.ausl.pc.it/it/strutture-e-territorio/dipartimenti/sanita-pubblica/igiene-alimenti-e-nutrizione)