Furti di biciclette, smantellata organizzazione criminale: undici persone indagate

Una banda specializzata in furti di biciclette. Il tribunale di Piacenza ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undici persone: per due di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre per gli altri è scattata la denuncia.

Le indagini dei carabinieri erano iniziate nel 2023 dopo la segnalazione di un idraulico della provincia: l’uomo, infatti, aveva riconosciuto su un sito di vendita online i propri attrezzi rubati. Da lì sono iniziate le indagini che hanno portato il tribunale di Piacenza a emettere le ordinanze nei confronti dei membri dell’organizzazione, ipotizzando anche l’aggravante dell’associazione per delinquere.

La banda avrebbe agito anche in altre province. Per quanto riguarda la nostra provincia, i ladri avevano colpito a Castel San Giovanni la notte del 21 febbraio: avevano arraffato sette biciclette per un valore totale di 35 mila euro.