Precedenti per furto e aveva con sé una “tagliachiavi”, denuncia e foglio di via

Nella giornata di ieri, le Volanti della Questura di Piacenza, nell’ambito di un’attività di controllo e prevenzione, hanno effettuato un monitoraggio all’interno dei Giardini Margherita, zona sensibile già individuata in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica.

All’interno dell’area municipale gli agenti hanno identificato due cittadini rumeni intenti a bivaccare su una panchina.

Uno dei due è risultato avere diversi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio ed in sede di controllo è stato colto nella disponibilità di una tronchese tagliacavi.

Non riuscendo a motivare il possesso di tale strumento, per l’uomo è scattata denuncia.

La Divisione Anticrimine, tenuto conto dei plurimi pregiudizi a carico del denunciato e del fatto che lo stesso non è residente nel territorio piacentino, ha notificato il foglio di via obbligatorio, a firma del Questore.

Ulteriori controlli sono stati effettuati in altrettante zone sensibili del capoluogo.