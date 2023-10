Volley – Gas Sales Piacenza: la prevendita dei biglietti per la gara con Padova

Prosegue fino al 22 ottobre la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024 e intanto sono stati fissati i prezzi dei biglietti per ogni singola partita. Domani, mercoledì 11 ottobre, parte la prevendita dei biglietti per la gara con Padova valida per la prima giornata di campionato di SuperLega in programma al PalabancaSport domenica 22 ottobre alle ore 18.00.

Due le fasce di partite con prezzi del biglietto che varia. In prima fascia le partite casalinghe con Itas Trento, Sir Susa Vim Perugia, Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena, in seconda fascia tutte le altre partite di SuperLega oltre agli eventuali quarti di Coppa Italia e le partite di Cev Champions League fase a gironi.

Prezzi dei biglietti per le gare in prima fascia

Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto).

Prezzi dei biglietti per le gare di seconda fascia

Tribuna Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

Tribuna Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1953 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2002 compreso e successivi).

I biglietti potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales Piacenza

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto dei biglietti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma. Per ulteriori informazioni: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it

Serie B e Serie C

Dopo la bella vittoria ottenuta alla palestra Salvadè con l’Anderlini Modena nella prima giornata di campionato, la formazione di serie B di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata sabato, 14 ottobre, per la seconda giornata, nel mantovano. Al Palasport Farina di Via Vanoni a Viadana, con inizio alle 18.30 si giocherà Viadana Volley Mantova – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Questi i convocati per la sfida di sabato:

palleggiatori: Tommaso Artioli, Marco Zanellotti

Tommaso Artioli, Marco Zanellotti schiacciatori : Leonardo Alessi, Andrea Emiliani, Lorenzo Zanellotti, Manuel Zlatanov

: Leonardo Alessi, Andrea Emiliani, Lorenzo Zanellotti, Manuel Zlatanov opposti: Nicholas D’Amico, Leonardo Rocca

Nicholas D’Amico, Leonardo Rocca centrali: Edoardo Nasi, Lorenzo Gabellini, Daniel Imokhai

Edoardo Nasi, Lorenzo Gabellini, Daniel Imokhai liberi: Lorenzo Basso, Luka Sapic

1° allenatore: Barbon Renato

2° allenatore: Dichio Rocco

Assistente rilevazione dati: Miselli Carlo

Prende il via, sempre sabato 14 ottobre, il campionato di serie C a cui Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza partecipa per il secondo anno consecutivo. La prima giornata vedrà la formazione biancorossa impegnata a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Con inizio alle ore 17.00 alla Palestra Bombonera (ex Scuola media Allegri) in Piazza Carnevali a San Martino in Rio (RE) si giocherà Ama Volleyball San Martino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Questi i convocati per la sfida di sabato:

palleggiatori: Lorenzo Balordi, Leonardo Molesti, Nicola Volpato

Lorenzo Balordi, Leonardo Molesti, Nicola Volpato schiacciatori : Lorenzo Zanellotti, Francesco Bettoni, Fabrizio Fea, Roberto Paounov

: Lorenzo Zanellotti, Francesco Bettoni, Fabrizio Fea, Roberto Paounov opposti: Gianmarco Barretta, Fallou Benetti

Gianmarco Barretta, Fallou Benetti centrali: Alessandro Balatri, David Omelchuk, Gabriele Veneziani

Alessandro Balatri, David Omelchuk, Gabriele Veneziani liberi: Russell Medici, Lorenzo Maffini

1° allenatore: Nicola Barbon

2° allenatore: Renato Barbon

La Società Biancorossa è stata invitata sabato 14 ottobre alla Cerimonia di consegna delle Benemerenze Nazionali del 2021 per aver vinto il trofeo CONI 2023 rappresentando l’Emilia-Romagna. L’evento si terrà presso la sala museo “Checco Costa” dell’Autodromo Nazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola in piazza Ayrton Senna de Silva 1 alle ore 16.00.