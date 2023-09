Aperta la prevendita per il Galà Benefico a favore della Casa di Iris, il 14 settembre al Teatro President

“Vogliamo una società in cui si affermi il riconoscimento dell’inalienabile dono della vita e dei valori che ne conseguono.” Questo è il messaggio corale che sarà trasmesso durante il Galà Benefico a favore della Casa di Iris, che si svolgerà il 14 settembre, alle ore 20,30, al Teatro President.

Galà Benefico a favore della Casa di Iris, giovedì 14 settembre

La serata è organizzata dalla Famiglia Piasinteina che apre con questa iniziativa l’anno sociale 2023-2024 per le tante attività di cultura e spettacolo che si svolgono nella propria sede di via X Giugno 3 e presso il Teatro President.

Certamente unico nel suo genere, l’evento, promosso da Marco Virgenti Rossi. figlio di Nita Rossi, si presenta come Memorial della stessa, italo-inglese, per la precisione di famiglia di origine bettolese, che, nel momento più importante della sua luminosa carriera artistica, fianco di illustri esponenti del mondo della canzone internazionale, quali Tom Jones, Petula Clark e i Rolling Stones, abbandona la sua attività di cantante, per dedicarsi a Piacenza, alla famiglia.

Qui svolge attività di volontariato esclusivamente a scopo benefico, portando con la sua voce ed il suo carattere gioviale sollievo al prossimo in difficoltà. Ancora giovane, molto amata e molto conosciuta, scompare dopo breve malattia.

L’altro aspetto importante della manifestazione sta nel pieno riconoscimento della preziosa opera di assistenza, al servizio della cittadinanza, svolta da La Casa di Iris: assistenza clinica, psicologica e morale a pazienti affetti da patologie, che richiedono cure particolari, in stretta vicinanza con i loro famigliari.

Partecipa allo svolgimento del programma un nutrito e qualificato gruppo di cantanti e musicisti, ai quali si sono uniti illustri ospiti del mondo dello spettacolo. Tutti hanno aderito volontariamente all’iniziativa, condividendone le finalità. E tutti insieme contribuiranno ad avvalorarne l’importanza.

Il cast

Condurranno lo spettacolo Fausto Frontini e Margherita Ferrari in una serata arricchita dagli ospiti Roberto Barocelli, Marco Rancati, Giuliano Ligabue, Davide Cignatta e Alain Scaglia dei Cani della Biscia e dalla partecipazione del M° Davide Croci ,di Sara Veneziani, con Aldo Verrone, Ambra Tagliaferri, Jinky Dolls, Little Mama( Manuela Corsi) , Vanessa Troletti; Ricky Ferranti ; Roberto Garioni, Sabrina Lamberti, Simone Sperzagni.

Inoltre: la band Boppin’ Shoes di Stevan Branch; Michela Vicentini di “Progetto Danza”; Quartetto d’Archi con gli strumentisti Mosca e De Luccia ai violini, Castelnuovo alla viola, e M* Decimo al violoncello. Quindi, la Live Band con Croci,Pollina , Saladino.

Fonici: Luciano Cortellini e Davide Tromby, responsabile di scena Luciana Meles.

Il CineClub Piacenza “G.Cattivelli” sarà presente con i suoi operatori considerata l’importanza dell’evento.

A Piacenza, Via Manfredi 30, presso il City Bar, è aperta la prevendita dei biglietti da lunedì al sabato dalle 7 alle 19. Il costo del biglietto è di 10 euro.