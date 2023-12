Gas Sales Piacenza – Benfica 3-0, Gironi decisivo: biancorossi primi nella Pool C di Champions

La Gas Sales Daiko Piacenza ha ragione al Palabanca del Benfica, battuto in 3 set e si issa al primo posto del girone C di Champions dopo la sconfitta a sorpresa di Ankara a Berlino.

Dopo un primo set combattutissimo, risolto da un turno al servizio di Gironi (migliore in campo con 17 punti) sul 30-28, i biancorossi hanno buon gioco nei due parziali successivi. Molto positiva anche la prova di Alonso che al centro ha fatto coppia con Caneschi.

Piacenza giocherà il giorno di Santo Stefano al Palapanini di Modena l’ultima gara del girone di andata di Superlega e chiuderà il suo 2023 con il match di Padova. In Champions i biancorossi sfideranno Ankara in Turchia il 10 gennaio e Berlino in Germania il 17 gennaio.

Anastasi: “Era importante vincere e lo abbiamo fatto 3-0 contro un’ottima squadra, in un gruppo molto difficile”

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Recine, Lucarelli, Alonso, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

BENFICA: Banderò, Da Silva, Oto Aleixo, Ventura Machado, Dos Santos, Eshenko, Casas (L). All. Matz

La partita

Primo set:

Iniziata al Palabanca. Si parte punto a punto 3-3. Machado spara out dal servizio e Piacenza si porta 4-3. Primo tempo di Alonso 6-5. Super pipe di Machado 6-6. Mani out di Romanò 7-6. Errore di Lucarelli e primo vantaggio ospite: 7-8. Pipe di Lucarelli 9-9. Benfica allunga 9-11 con Oto Aleixo. Super diagonale di Banderò 10-12. Ancora l’opposto ospite 10-13 e Anastasi chiama timeout. Entra Gironi esce Romanò. Diagonale di Banderò 11-14. Entra benissimo Gironi 13-15. Benfica arriva avanti al 16esimo punto (13-16).

Invasione Piacenza 13-17. Primo tempo di Caneschi 14-17. Parallela di Machado 14-18. Primo tempo di Dos Santos 15-19. Bel punto di Recine 16-19. Muro importantissimo di Brizard 17-19 e timeout ospite. Altro muro decisivo, questa volta di Alonso 18-19. Terzo muro consecutivo di Piacenza con Recine 19-19. Gironi sbaglia il servizio 19-20, ma è stato ottimo il suo turno al servizio. Primo tempo di Alonso 20-20. Ace di Checco Recine e sorpasso Piacenza 21-20. Controsorpasso Benfica 21-22 con Banderò 21-22. Errore di Gironi 21-23. Diagonale di Gironi 22-23. Entra Simon per il servizio. Banderò chiude il colpo 22-24. Lucarelli a segno 24-24! Si prosegue punto a punto 27-27. Gironi serve molto bene e Alonso porta avanti Piacenza 29-28. Ace di Gironi 30-28!

Secondo set:

Si comincia ancora con grande equilibrio 4-4. Bellissima battuta di Recine, poi free ball di Alonso 5-4. Invasione Benfica: 6-4. Errore in palleggio per Benfica e Piacenza scappa 7-4. Errore di Recine 8-7. Lucarelli attacca con il muro a tre 9-7. Free ball di Gironi 10-7 timeout per Benfica. Altro errore in attacco per i portoghesi 11-7. Primo tempo di Caneschi 12-8. Muro di Recine 14-9! Diagonale di Gironi dopo una copertura con i piedi di Brizard 15-10. Grandissimo punto di Lucarelli 18-12. Piccolo break ospite 19-16. Muro di Caneschi su Machado 20-16. Mani out di Banderò 21-18. Ace di Banderò 21-19. Anastasi chiama timeout. Punto di Machado 22-20. Giocata d’esperienza di Brizard 23-20. Alonso mura Banderò 24-21. Brizard chiude il set 25-21 e Piacenza si porta sul 2-0!

Terzo set:

Piacenza inizia benissimo con Gironi in giornata positiva. Errore di Banderò 7-4. Ace di Dos Santos 7-7. Gironi con il muro a uno 8-7. Pipe di Lucarelli 9-8. Oto Aleixo 9-10 sorpasso Benfica. Controbreak di Piacenza. Ace di Gironi 12-10. Si prosegue punto a punto 14-14. Primo tempo di Alonso 15-14. Piacenza conduce 16-15. Diagonale di Banderò 17-17. Primo tempo di Caneschi 18-17. Nuovo vantaggio biancorosso con Gironi 19-18 timeout Benfica. Attacco out di Gaspar. Alonso non sbaglia più! 20-19. Pipe di Machado. Ace di Banderò e Benfica avanza 20-21. Passa Fabrizio Gironi 21-21. Piacenza avanti! Gironi ancora a segno 22-21. Lucarelli in posto 4 non sbaglia 23-22. Diagonale di Banderò 23-23. Match point per Piacenza 24-23. Benfica annulla il matchball. Pipe di Lucarelli 25-24. Mani out di Machado 25-25. Alonso a bersaglio 26-25. Lucarelli chiude la partita 28-26!