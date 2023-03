Volley, Gas Sales Piacenza – Under 13, Under 15 e Under 19 vincono i rispettivi campionati

Gas Sales Piacenza prima squadra ma non solo. Alle sue spalle c’è un importante movimento, una sessantina i ragazzi del settore giovanile, che quest’anno ha aperto le porte anche ad atleti provenienti da altre province e che hanno preso parte a sette campionati di categoria: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19, Prima Divisione, Serie C e Serie D.

Un’accelerata decisa si è avuta due estati fa con l’arrivo di Renato Barbon nelle vesti di responsabile tecnico e di allenatore del settore giovanile e da questa stagione è stata aperta anche una Foresteria per ospitare ragazzi provenienti da altre Regioni.

Domenica scorsa la formazione Under 13 3×3 si è laureata campione territoriale. Un percorso netto: nessuna gara persa e nessun set perso (8 vittorie in 8 gare giocate). Questi i ragazzi che si sono alternati in campo durante la stagione: Dimitrije Janicijevic, Luca Conte, Olmo Dadati, Giovanni Braghieri, Davide Filagrana e Alberto Subacchi. Allenatore Stefano Gatti. La Under 13 3×3 parteciperà alla fase regionale del campionato.

Under 15

Successo anche per l’Under 19 nella Finale Territoriale dove Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha sconfitto per 3-0 i Ribelli Dentro Rottofreno conquistando il titolo di Campioni territoriali. Questo il roster: Leonardo Rocca, Luka Sapic, Luca Antonelli, Lorenzo Balordi, Renato D’Angiolella, Nahele Inzani, Arias Fabio Alessandro Cusati, Francesco Zampaglione, Davide Pio Fiancada, Emanuele Petraccia, Federico Tagliaferri, Devid Omelchuk, Francesco Potenza, Nilo Cometti. Allenatore Massimo Piazzi e secondo allenatore Nicolò Fulgosi. L’under 19 parteciperà alla fase regionale del campionato.

Under 13

I due titoli territoriali conquistati da Under 13 e Under 19, fanno seguito al Titolo Interterritoriale vinto dall’Under 15 senza perdere alcun incontro. Questo il roster: Samuele Cigala, Manuel Zlatanov, Elia Aquino, Federico Luciani, Lorenzo Bonetti, Gonzalo Dylan Cherrez Paredes, Alessandro Gualla, Lorenzo Maffini, Nilo Cometti, Elio Capurri, Francesco Rodriguez, Yassine Chebbi, Tommaso Andreatti. Allenatore Renato Barbon e secondo allenatore Davide Aquino.