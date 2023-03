Spreco di acqua, Piacenza la città più virtuosa in regione: non così bene tra le province

Spreco di acqua, Piacenza è il capoluogo più virtuoso in Regione. Lo sostiene l’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva che ha analizzato il consumo di risorse idriche in Italia. Per quanto riguarda la dispersione, Piacenza è ultima in regione con il 18,9% di acqua sprecata (dato riferito al 2020). Diverso il discorso se si ragiona per provincia: in questo caso nel territorio piacentino lo spreco sale al 32,1% dato che pone Piacenza dietro a Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Reggio Emilia e Bologna.

Parlando di bollette, nel 2022 la spesa media per famiglia è stata di 516 euro. Un aumento notevole rispetto al 2021, si parla infatti del 3,4% in più. Allo stesso tempo però si tratta di una media inferiore a quella regionale che si attesta a 547 euro.