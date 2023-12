Volley- Piacenza va sotto, rimonta e poi si spegne al tie-break: Civitanova vince 3-2 al PalaBanca

La Gas Sales Piacenza non riesce a sfatare il tabù Lube al Palabanca. Civitanova si impone al tiebreak dopo oltre due ore e trenta di battaglia. Sestetto classico per Anastasi, ancora privo di Leal infortunato al polpaccio. La Lube vince un primo set combattutissimo ai vantaggi, poi cresce tanto in difesa e si porta sul 2-0. A quel punto Piacenza riapre la partita, sfruttando un Romanò in giornata positiva e l’ottima prova a muro di Simon ricuce sul 2-20. I locali devono fare mea culpa per un tiebreak condotto nelle prime battute 5-2, ma perso 15-10. Migliore in campo l’ex Lagumdzija, immarcabile per gli emiliani.

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Recine, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

LUBE CIVITANOVA: Lagumdzija, De Cecco, Zaytsev, Nikolov, Anzani, Chinenyeze, Balaso (L). All. Blengini

La cronaca

Incomincia la partita che vede partire in vantaggio la Lube con un errore di Romanò che pesta la riga dei 3 metri. Primo sorpasso Piacenza grazie ad un ace di Simon: 2-1. Pipe Nikolov trova il pari per la Lube 2-2. Vantaggio Piacenza con Lucarelli: 4-3. Primo tempo di Caneschi e 6-4 Piacenza. Civitanova torna a meno uno con un errore di Recine: 7-6. Parità Civitanova: 7-7. Vantaggio Lube grazie ad un punto di Anzani: 9-8. Buon punto di Lucarelli: 10-10. Muro di Civitanova che va sul 12-10. Ace Brizard: 12-12. Serie di errori in battuta per entrambe le squadre e 14-13 Lube.

Parità trovata da Piacenza grazie ad un errore in attacco di Lagumdzija. Vantaggio Piacenza trovato con un ace di Romanò: 17-16. Muro di Simon: 18-17 Piacenza. La Lube passa in vantaggio: 20-19. Pareggia Lucarelli 20-20. Primo tempo Caneschi e 21-21. Punto Chinenyeze: 22-21 Lube. Grande attacco di Recine che regala la nuova parità a Piacenza. Recine cerca e trova un mani out: 23-23. Muro e sorpasso Piacenza: 24-23. Punto Nikolov: 24-24. Errore Lagumdzija e 25-24 Gas Sales. Errore di Simon in attacco e sorpasso Lube: 26-25. Punto Lucarelli che trova il pareggio per Piacenza. Continua la parità tra le due squadre: 27-27. Punto Chinenyeze e 28-27 Lube. Errore Lucarelli in attacco e la Lube vince il primo set: 29-27.

Secondo set

Secondo set che vede la Lube partire con un 2-0. Muro Simon che riporta Piacenza sulla parità: 2-2. Nuovo vantaggio Lube: 4-3. Ottimo attacco di Lucarelli: 5-5. Freeball Piacenza messa giù da Romanò: 6-5. Punto Lagumdzija: 8-8. Controsorpasso Lube con un errore dell’attacco Piacentino: 9-8. Ritrova la parità la Gas Sales grazie ad un errore di Lagumdzija: 10-10. Break di Civitanova che si porta sul 13-10. Punto Nikolov: 16-11 Civitanova.

Ancora un buon punto per la Lube e 17-12. Civitanova mantiene il vantaggio: 18-13. Primo tempo Anzani: 21-15 Civitanova. Errore in battuta di Recine e 23-18 Civitanova. Punto Gironi: 23-19. Civitanova vince anche il secondo set grazie ad un errore in difesa della Gas Sales: 25-20.

Terzo set

Inizia il terzo set. Vantaggio Piacenza che si porta sul 3-2. Attacco Romanò che trova il 4-2 per la Gas Sales. Punto Alonso e 6-3 Piacenza. Buon punto dell’attacco della Gas Sales: 8-5. Errore in attacco si Lagumdzija: 9-5. Accorcia la Lube che si porta sul 9-7. Punto Lagumdzija e Civitanova si porta a meno uno. Primo tempo vincente di Chinenyeze che porta la Lube sul 11-10. Parità trovata dal Civitanova: 11-11. Si riporta avanti Piacenza che sfrutta un errore della difese della Lube: 13-11. Pipe di Recine: 14-12.

Mani out trovato da Lucarelli: 16-13. Passa la schiacciata di Nikolov che porta i parziale sul 17-15 per la Gas Sales. Muro Piacenza e 19-15. Errore Alonso: 19-17 Piacenza. Super spike di Recine: 20-17. Muro Alonso e 21-17 Piacenza. Ace Recine: 22-19. Set point Piacenza grazie ad un primo tempo di Simon. Piacenza vince il terzo set grazie ad un errore in battuta della Lube: 25-21.

Quarto set

Incomincia anche il quarto set che vede le due squadre sul 4-4. Muro Piacenza: 5-4. Primo tempo Simon: 7-6 Piacenza. Muro Piacenza: 9-7. Ace di Lucarelli e 10-7 Piacenza. Punto Chinenyeze: 11-9 Piacenza. Ottimo attacco di Lucarelli dalla seconda linea: 12-9 Gas Sales. Punto Nikolov e Lube a meno uno. Civitanova trova il pari: 12-12. Errore Romanò e sorpasso Civitanova: 13-12. Errore Lagumdzija e parità ritrovata dalla Gas Sales. Gran punto di Romanò: 14-13.

Ace Nikolov e sorpasso Lube: 15-14. Muro Simon: 17-15 Gas Sales. Punto Romanò: 18-16 Piacenza. Muro Piacenza che si porta a più tre: 19-16. Muro Simon e 21-17 Piacenza. Mani out cercato e trovato da Romanò, 22-19 Gas Sales. Primo tempo Alonso: 23-21 Gas Sales. Set point Piacenza trovato grazie ad un ottimo ace di Romanò: 24-21. Errore in battuta della Lube che permette a Piacenza di conquistare il quarto set e portarsi sul 2-2.

Quinto set

Muro Brizard e subito 2-0 Piacenza. Errore in battuta di Alonso: 2-1. Pipe di Checco Recine e 3-1 Gas Sales. Attacco di Romanò che passa e 4-2 Piacenza. Ennesimo muro di Piacenza che si porta sul 5-2. Muro della Lube che si riporta a meno uno: 5-4. Ace Lube e parità ritrovata: 5-5. Altro ace di Nikolov e vantaggio Lube: 6-5.

Attacco out di Recine che regala il doppio vantaggio alla Lube: 7-5. Attacco vincente di Recine: 8-6 Lube. Muro Piacenza che si riporta a meno uno: 8-7. Pipe di Lucarelli: 9-8 Lube. Primo tempo di Chinenyeze e 11-9 Lube. Punto Lagumdzija: 12-9. Attacco di Lucarelli che va a segno: 12-10. Ancora un punto di Lagumdzija che sia avvicina alla conquista del quinto set con il match point: 14-10. Finisce la partita con un punto del solito Lagumdzija che mette a terra il 15-10.