Volley – Big match per la Gas Sales Piacenza: al PalaBanca arriva Civitanova. Ricci: “C’è voglia di rivalsa dopo la Supercoppa” – PODCAST

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti alla nona puntata della rubrica settimanale "Primo Tempo". In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l'opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella nona puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Fabio Ricci, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future.

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Blue Energy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni veenrdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.

Gas Sales Bluenergy, con Berlino ottima prestazione

In Champions League ogni partita è importante, soprattutto dopo aver perso l’esordio con Ankara. Con Berlino abbiamo fatto una bella partita, esprimendo una buona pallavolo nonostante qualche passaggio a vuoto. Siamo soddisfatti dei tre punti.

Gas Sales Bluenergy, la parola chiave è stabilità

Nella pallavolo moderna è fondamentale mantenere l’equilibrio. Avere un blackout o lunghi passaggi a vuoto, in cui si perdono 5-6 punti, è deleterio. Poi diventa impossibile recuperare. Nonostante una partenza di stagione con diversi infortuni e acciacchi, siamo riusciti a costruire una bella base di gioco.

Gas Sales Bluenergy, domenica big match con la Lube

C’è voglia di fare bene e dimostrare che non siamo più quelli della Supercoppa. Mi aspetto una partita difficile perché loro hanno dimostrato di saper esprimere una grande pallavolo, nonostante qualche punto lasciato per strada. Quando sono in giornata fanno paura, con tante individualità difficili da contenere.

