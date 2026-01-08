Gatti abbandonati all’interno di un appartamento, interviene la polizia locale: 40enne denunciata

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione, la Polizia Locale di Piacenza ha avviato una serie di accertamenti che hanno portato alla denuncia, all’Autorità Giudiziaria, di una donna ritenuta responsabile dell’abbandono di alcuni gatti all’interno di un appartamento cittadino.

Gli animali erano stati infatti lasciati senza adeguata assistenza e cure, configurando l’ipotesi del reato di abbandono. Le verifiche effettuate dagli agenti hanno consentito di risalire alla detentrice dei felini, una quarantenne residente a Cremona, che pur non essendo proprietaria dell’immobile aveva la disponibilità degli animali e se ne occupava da tempo.

I gatti sono stati presi in carico secondo le procedure previste – a garanzia della loro tutela e del loro benessere – e sono attualmente in attesa di adozione. Ancora in corso gli accertamenti di rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, che proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

“L’episodio conferma l’attenzione della Polizia Locale anche in ambito ambientale e nella difesa degli animali, settori che rappresentano una parte integrante dell’attività quotidiana del Corpo”, commenta il Comando di via Rogerio.

