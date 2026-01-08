Freddo anche nel piacentino con temperature sotto lo zero, Corazzon di 3B Meteo: Situazione che proseguirà, ma senza intensificarsi” – AUDIO

Freddo anche nel piacentino con temperature sotto lo zero, Corazzon di 3B Meteo: Situazione che proseguirà, ma senza intensificarsi”. Lo ha detto a Radio Sound il noto volto televisivo.

Nelle ultime ore sono calate le temperature in tutta Italia e nelle parti più alte di Piacenza si sono toccati anche i 9/10 gradi sotto lo zero. Una situazione destinata a durare per qualche giorno secondo Paolo Corazzon, ma con una leggera tregua nella giornata di venerdì 9 gennaio. Prevediamo un temporaneo rialzo, perché arriva una leggera perturbazione ed è accompagnata da venti di libeccio, in arrivo da sud ovest. Poi avremo un weekend con il sole, ma con le temperature che torneranno a essere piuttosto basse.

Sono valori considerati quasi normali nel passato

Sì, non sono record, ma temperature da pieno inverno, con un freddo a cui non siamo più abituati. Comunque un’ ondata di gelo che si fa sentire.

Clima gelido in tutta l’ Emilia Romagna con picchi di -13°C nel Ravennate. In Lombardia si segnalano picchi di -8°C nel Bresciano, fino a -9°C all’aeroporto di Malpensa.

Che anno è stato il 2025 sotto il segno dl meteo?

In Regione siamo stati risparmiati da alcune condizioni meteo proibitive, pensando alle alluvioni degli anni passati. Però occasioni purtroppo alcuni eventi atmosferici violenti ci sono stati anche in questo 2025, un anno quello da poco passato che ancora una volta si è rivelato caldo. Quindi un 2025 che conferma un riscaldamento che interessa tutto il pianeta, ma che in Italia negli ultimi anni si fa sentire anche con eventi meteorologici sempre più estremi. Si torna al fatidico cambiamento climatico purtroppo c’è e si fa vedere e sentire.

