Da un cantiere spuntano due bombe della Seconda Guerra Mondiale, Genio Pontieri in azione a Parma

L’Esercito Italiano sarà impegnato nel Comune di Parma nell’attività di bonifica di due bombe d’aereo da 500 libbre ciascuna, di fabbricazione americana e risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento degli ordigni è avvenuto all’interno di un cantiere situato in una ex area militare, durante le operazioni di bonifica sistematica condotte da una ditta specializzata nel rilevamento di ordigni bellici.

In particolare, gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di stanza a Piacenza entreranno in azione, attraverso il coordinamento dalla Prefettura di Parma e del Comando Forze Operative Nord di Padova, domenica 15 giugno per neutralizzare le due bombe d’aereo. L’operazione prevede la rimozione in sito dei sistemi d’innesco dai due ordigni e successivamente il trasporto dei residuati bellici privi di spolette presso la cava “Laterlite” in località Rubbiano di Solignano dove saranno successivamente fatti brillare. Per far questo gli artificieri dell’Esercito utilizzeranno speciali attrezzature ad alta connotazione tecnologica.

In considerazione della complessità dell’intervento e della densità di urbanizzazione dell’aerea interessata, al fine di contenere i disagi alla collettività i militari del Genio dell’Esercito hanno realizzato intorno a ciascun ordigno una speciale struttura protettiva in terra rinforzata (camera di espansione), progettata per contenere gli effetti di un’eventuale esplosione accidentale durante la delicata fase di disinnesco. Questa mitigazione ha consentito di ridurre sensibilmente il raggio della zona di sicurezza (detta “zona rossa”), riducendo a 470 metri di raggio la zona di sgombero. Durante le operazioni di bonifica saranno evacuate circa 6.000 persone.

Dall’inizio dell’anno, gli artificieri del Genio Pontieri hanno distrutto 2 bombe d’aereo, 1 bomba navale di profondità e oltre 150 ordigni bellici di varie dimensioni e tipologie nelle 13 province di competenza tra l’Emilia e la Toscana.