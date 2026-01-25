Mercoledì 4 febbraio alle 17,30 nell’Aula magna del Seminario vescovile di Piacenza, il prof. Roberto Macellari, già curatore delle raccolte archeologiche dei Musei Civici di Reggio Emilia, terrà una conferenza dal titolo “Genti di fiume. Il culto etrusco del Po”.
Genti di fiume, conferenza a Piacenza il 4 febbraio
Mercoledì 4 febbraio alle 17,30 nell’Aula magna del Seminario vescovile di Piacenza, il prof. Roberto Macellari, già curatore delle raccolte archeologiche dei Musei Civici di Reggio Emilia, terrà una conferenza dal titolo “Genti di fiume. Il culto etrusco del Po”.