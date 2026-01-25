Rugby – Omnia, i risultati del weekend: U14 corsara a Gussago, U18 fermata da Lambro

Un pomeriggio grigio, campo pesante e un avversario ancora imbattuto: il Brixia. L’Omnia U14 arriva a Gussago consapevole che non sarà una partita da amministrare, ma da meritare.

L’avvio è subito complicato: inferiorità numerica dopo pochi minuti e gara che si incanala su binari duri e fisici, ad alto tasso di agonismo. Il Brixia prova a spingere, ma l’Omnia difende con ordine, carattere e una concentrazione che non vacilla, riuscendo a tenere gli avversari lontani dai propri ventidue e costruendo anche alcune occasioni offensive.

Ristabilita la parità numerica, l’Omnia inizia ad allargare il gioco e a guadagnare campo. La pressione costante viene premiata con la prima meta sul finale del primo tempo.

Nella ripresa il Brixia prova a reagire, ma la seconda segnatura Omnia arriva come una doccia fredda. La difesa resta solida, compatta, praticamente invalicabile. Anche in una nuova situazione di inferiorità numerica la squadra non si disunisce, continua a macinare gioco e chiude la partita con altre due mete, fissando il risultato sul 28–0.

Una vittoria importante, costruita contro un avversario di livello, in doppia inferiorità numerica e senza concedere mete: segnali chiari di maturità e crescita.

Formazione Omnia U14

Bozzarelli, Ciripicchi, Arena, Aspesi, Guglielmetti, Citterio, Messina, Perrazzoli, Ngom, De Carolis, Bellini,

Marchesi, Franchi, Kaplanga, Sartorio, Guglielmetti, Marioli, Boera, Favari, Angelo, Barilli.

Allenatore: Dameli

Accompagnatore: Guglielmetti

Giudice di linea: Lauri

Under 18 – Trasferta impegnativa

Domenica 25 gennaio – Monza

Lambro Rugby 42 – Omnia U18 12

Trasferta difficile per l’Omnia U18 sul campo del Lambro, contro una squadra solida e ben organizzata. I padroni di casa sfruttano con continuità le occasioni create, prendendo progressivamente il controllo del match.

L’Omnia non smette di provarci e trova due mete con Molinari, una delle quali trasformata da Guglieri, ma il divario nel punteggio resta ampio. Una gara che pesa nel risultato, ma che rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del gruppo, utile per confrontarsi con un livello alto e farne tesoro.

Formazione Omnia U18

Guglieri, Piergrossi, Turion, Anglisani, Zanella, Molinari, Milani, Antozzi, Verbeni, Pop Vasylev, Pandelli,

Paolini, Sesenna, Ferrari, Papa, El Houdali, Gatti, De Simone, Draghi, Pradelli, Bianchi, Napoli.

